NO VIO EL PROGRAMA. Monique Pardo, quien postula al Congreso por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), le pidió disculpas a Juliana Oxenford después de que la tildará de hipócrita. Al parecer, la exvedette no vio el reportaje que hizo la periodista sobre su campaña política y reaccionó de esa manera porque le dijeron que la conductora habló mal de ella.

Monique Pardo precisó que Juliana Oxenford fue víctima de una calumnia. “Que estúpida, recién vi el programa. Tú no me dañaste, bebé, perdóname por creer en la maldad antes que en ti. Yo nunca me lo perdonaré”, escribió la exvedette en su cuenta de Twitter.

El confuso incidente entre la cantante y la periodista se produjo porque Juliana Oxenford emitió un reportaje sobre la campaña política de Monique Pardo. La exvedette no vio el informe periodístico, sin embargo, le contaron que la conductora habló mal de ella.

Monique Pardo reaccionó antes de ver el reportaje y escuchar las palabras de Juliana Oxenford, quien en todo momento se mostró a favor de la postulación de la exvedette al Congreso. Incluso, la conductora indicó que votaría por ella.

“Yo voto por ti, Monique. Voy a votar con mi lapicero y mi caramelo. Lo máximo, Monique. Yo digo por qué no puede postular. Yo no voy a negar que me encanta “, menciona Juliana Oxenford en su programa del viernes 05 de febrero.

Monique Pardo pide disculpas a Juliana Oxenford

Juliana Oxenford sobre Monique Pardo-TROME