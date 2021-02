BASTANTE AFECTADA. La postulante al Congreso por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA), Monique Pardo, tildó de hipócrita a la periodista Juliana Oxenford por un reportaje sobre su campaña política.

Juliana Oxenford habló en su programa sobre las intenciones políticas de Monique Pardo. “Yo voto por ti, Monique. Voy a votar con mi lapicero y mi caramelo. Lo máximo, Monique. Yo digo por qué no puede postular. Yo no voy a negar que me encanta “.

El comentario y el reportaje no sentaron bien en la intérprete de Caramelo. Monique Pardo utilizó su cuenta de Instagram para decir que la conductora es una hipócrita. Los insultos de la exvedette sorpredieron a sus seguidores.

Monique Pardo afirma que el reportero que la entrevistó no respetó los protocolos de seguridad. Además, insulta al joven que la entrevistó y lo califica de “perro”. “Eres una Indigna, ten la valentía de darme una nota cara a cara”, escribe en su cuenta de Twitter.

La cantante continúa despotricando contra Juliana Oxenford. “Tu no mereces estar sentada ahí. Tú no eres periodista y que asco el perro que mandaste un sin protocolos, fuera del periodismo digno que yo conozco”, agrega.

Monique Pardo insulta a Juliana Oxenford

Juliana Oxenford sobre Monique Pardo-TROME