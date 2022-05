La animadora y cantante Monique Pardo afirmó que se quedó fría cuando el cantante ‘Danthe, el demonio’, la sorprendió en las calles de Miraflores y le propuso matrimonio porque es su fan enamorado. Además, cuenta que el fin de semana retoma sus shows presenciales en ‘La emolientería’, en el centro de Lima.

“Me quedé fría, el chico apareció de la nada y se arrodilló para pedirme matrimonio. Primero muy educado me regaló un oso de peluche y luego me mostró el anillo, creo que tiene un rubí rojo. Le dije que yo soy una mujer mayor y me respondió que la edad es solo un número y que no importaba, que él era mi fan enamorado y que había llegado desde Trujillo para conocerme”, comentó Monique Pardo.

¿Y qué piensas hacer con esa propuesta de matrimonio?

Bueno, yo no quiero estar sola. Sin embargo, amo mi soledad, me he acostumbrado en estos tiempos de pandemia a vivir sola y me cuido mucho. En lo poco que he visto, me doy cuenta que es una buena persona y el cuerpo también pide. Aunque antes que un cantante me gustaría poder tener el amor de un médico, alguien que pueda también ayudarme en mi salud, pues soy una mujer que tengo una dolencia en el corazón. No quiero seguir los pasos de María Félix que murió dormida por un infarto al corazón.

Entonces, no descartas el matrimonio...

Lo voy a pensar. Tengo que ser cautelosa para saber a quien hago entrar a mi búnker, ja, ja, ja. Además, tengo un vestido blanco precioso guardado y me convertiría en la cábala del ‘Tigre’ Gareca.

¿Y cómo te va en el trabajo?

Muy bien, este sábado iniciaré los shows presenciales en ‘La emolientería’ en el centro de Lima, así que habrá caramelo para todos.

LUCE FIGURITA

La animadora y cantante Monique Pardo criticó que muchas figuras de la farándula tomen como moda realizarse la operación de manga gástrica, pues ponen en riesgo su salud con un tratamiento bastante riesgoso. Ella contó que con mucha constancia se puede seguir una dieta estricta para bajar de peso como lo ha hecho ella, pues dice que tiene el mismo cuerpo de cuando tenía 15 años.

Cada día veo que muchas personas de la farándula optan por realizarse la manga gástrica, esto ya parece una moda y muchos médicos me han dicho que este es un procedimiento para personas obesas y cuya salud está en riesgo, en peligro de sufrir alguna enfermedad crónica y degenerativa. Pero ahora muchos que tienen un sobrepeso de 10 kilos se quieren operar, me da terror pensar que juegan con su vida”, enfatizó la intérprete de ‘Caramelo’.

¿Cómo has bajado de peso?

En mi caso lo hice por salud, cuando me dijeron que estaba mal del corazón y tenía que perder más de 15 kilos para recuperar mi salud. Entonces, dije, que no me quedaba otra alternativa y realicé una dieta estricta por varios meses, hay que tener mucha disciplina y constancia para alcanzar los objetivos.

TE PUEDE INTERESAR

Érika Villalobos y su nueva vida fitness tras ampay de Miyashiro: “No solo cambia tu cuerpo, sino también la actitud”

Ethel Pozo le regala un viaje a Cancún a su hija por sus 15 años: Se fue con todas sus amigas

Rosángela se roba el protagonismo en una boda: Invitados le pidieron fotos y dejaron de lado a los novios