Les dijo no. Peter Arévalo es recordado como la voz en off en ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ admitió que recibió una oferta para aparecer en una película para adultos, producida por Inka Productions, pero decidió rechazarla porque no era su área de interés.

Durante una entrevista realizad por el portal Comco.media, ‘Mr. Peet’ confesó que un equipo de producción de una compañía peruana de cine para adultos lo visitó para proponerle la oferta.

“Un día llega Inka Productions, me escribe: ‘Hola Peter, soy representante y quisiera conversa contigo unos temas, no sé si te interese, te voy a contactar con la persona de marketing’”

Arévalo acordó reunirse con el equipo para saber cómo funciona esta industria en el país, pero dejó en claro que rechazó la propuesta de la productora.

“La verdad si te escucho es por respeto, y porque me interesa saber del mundo (del cine para adultos) como se mueve, pero no podría. Incluso me dieron hasta el papel”.

‘Mr. Peet’ contó detalles de la escena para adultos que rechazó grabar

Inclusó contó con lujo de detalles como sería la escena en la que estaría involucrado y dejó en claro que al no aceptar un protagónico le ofrecieron un papel secundario.

“Digamos que tú eres el dueño, el empresario, que sientes atracción por tu secretaria y la enamoras y enamoras, tratas de seducirla y al final quedas con ella en un encuentro temprano”.

“Llegas a la oficina y ves que el colaborador de limpieza tiene relaciones con la secretaria, y lo único que te queda es esconderte”, finalizó entre risas ‘Mr. Peet’.

‘Mr. Peet’ admite que rechazó propuesta para grabar cine para adultos. Video: Claro

