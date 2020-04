Maricarmen Marín fue presentada el último viernes como la nueva conductora de ‘Mujeres al mando’ y contó que le sorprendió la propuesta de Latina.

Maricarmen, regresas a la conducción después de varios años. ¿Te sorprendió la convocatoria?

¡Claro que sí! Sobre todo en estos momentos. Me gusta la idea de llevar información y entretenimiento. El programa ha dado un giro en su formato debido a la coyuntura del Covid-19, es más social y de denuncia. Todos los programas han dado un giro en esta época y eso es muy acertado. Vivimos una situación nunca antes vista, creo que todos tenemos que adaptarnos a esta nueva condición de vida. Me siento cómoda porque me he mantenido al tanto de lo que viene sucediendo en el país, de cómo se está viviendo en las diferentes ciudades y distritos. Las realidades de nuestros países son muy distintas.

En los últimos meses cualquier opinión o comentario que hacen las conductoras de ‘Mujeres al mando’ es blanco de un cargamontón mediático, a través de las redes sociales. ¿Estás preparada para las críticas?

Creo que todos los que nos dedicamos a esta linda carrera tenemos que prepararnos constantemente para todo, el éxito, fracaso y, sobre todo, para las críticas.

Rodrigo González, ‘Peluchín’, dijo que te cuides ‘porque ese programa está salado’...

¡Lo vi! Y le respondí que daría lo mejor de mí y a esperar si al público le gusta.

¿Al sumarte a la conducción es probable que ya no regresen Cathy Sáenz y Karen Schwarz, y se queden Thais (Casalino) y Giovanna (Valcárcel)?

No lo sé, son decisiones de los directivos de Latina. Hoy (ayer) tuvimos un enlace con Karen desde su casa en el programa y estuvo lindo. (M. Casas)