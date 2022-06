Álvaro Rod se muestra más que emocionado pues está a puertas de lograr un paso importante en su carrera. Y es que el artista peruano se encuentra en Cap Cana para presentarse en los Premios Heat, donde cantará en vivo para millones de latinos en todo el mundo.

El compositor está nominado a los premios de la música como Promesa Musical y compartirá escenarios con Carlos Vives, Fonseca, Mijares, Nacho, Andrés Cepeda y otros talentos consagrados de la música hispana. El tema del momento en nuestra tierra “Escúchame mi amor“, será escuchado en este importante escenario.

“Siento que la música peruana está en otro nivel y me queda demostrar que somos lo primeros en la industria en el mundo. Y o me voy a llevar el premio, lo sueño y lo visualizo. Dios lo decreta y prometo no defraudar frente a millones de personas porque nosotros somos buenos y hay que creérnoslo”, dijo el cantante con el fondo del escenario donde podrán verlo y apoyarlo a través de la señal de HTV y TNT en todo el planeta.

Álvaro Rod considera que es un paso importante en su carrera pero sostiene que le faltan mucho más escalones. “Tengo sueños y este es uno de ellos. Hoy me toca dejar el nombre de mi país en alto y siento que estoy haciendo las cosas bien. Yo no busco fama, busco que la gente comparta algo maravilloso que es mi vida, la música. Mis temas son escuchados por muchos peruanos pero quiero que el mundo sepa que en mi país existe gente talentosa”, sostuvo el artista .

Los Premios Heat, la gran fiesta de la música, se transmitirá este jueves a las 4:00 pm hora local. Álvaro Rod cantará en vivo y en directo y promete dejar el nombre de Perú muy en alto.

Álvaro Rod y Carlos Vives en los Premios Heat. Video: Carla Chevez

