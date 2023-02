Amy Gutiérrez no ocultó su emoción por trabajar al lado del afamado productor musical Sergio George y descartó tener alguna rivalidad con su colega salsera Yahaira Plasencia; sin embargo espera que ‘La Reina del Totó' no se ponga celosa de compartir trabajo al lado del destacado productor de las estrellas, con quien acaba de lanzar la nueva canción “Hasta Mañana” junto a ‘You Salsa’.

Te va a interesar: ¿Cómo fue el show de Milena Wharton en Viña del Mar 2023?

“Trabajar con Sergio George es un sueño para mí y estoy muy emocionada con esta canción ‘Hasta Mañana’, espero que guste mucho a todos y que la bailen en todos los lugares. No creo que Yahaira se ponga celosa, no tengo ninguna enemistad con ella y además Sergio es un gran profesional que sabe brindar su talento a todos. Sabe trabajar con estilos diferentes y por eso es productor de varias figuras musicales a nivel internacional”, comentó Amy que esta nueva canción se la dedica especialmente a las personas que en algún momento de su vida no confiaron en ella.

Sergio George manifestó que este 2023 llevará toda su experiencia a jóvenes talentos de la música peruana a nivel internacional y confía en el éxito de ‘Hasta Mañana’.

“Es un tema que nos habla de un amor de una noche, un amor entre dos personas que se ven atraídas en instantes y desean pasar un amor de choque y fuga que hoy en día es muy común en esta sociedad. A esta historia se le puso música y estamos seguros de que más de uno lo cantará”, afirmó.

Sergio George ha guiado las carreras de artistas de la talla de Marc Anthony, Luis Enrique, Víctor Manuelle, Tito Puente, Jennifer López y Prince Royce, por nombrar algunos y ahora le toca a los artistas peruanos dispuestos a dar a conocer su talento al mundo entero.

Más información: