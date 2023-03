Amy Gutiérrez acaba de estrenar ‘Hasta mañana’, una colaboración junto a You Salsa, orquesta a la que perteneció años atrás, y Sergio George, reconocido productor musical con el que trabaja por primera vez.

La cantante indicó en un reciente entrevista a Infobae que trabajar al lado del reconocido músico estadounidense ha sido “una oportunidad muy bonita” y “algo importante” para su carrera como solista.

En ese sentido, Amy Gutiérrez fue consultada sobre si le tuvo que ‘pedir permiso’ a Yahaira Plasencia, quien trabaja con Sergio George, para poder realizar este feat, y ella respondió sin problemas que no tuvo necesidad de hacerlo.

“Yahaira (Plasencia) y yo somos muy buenas amigas. No habría que tener una conversación en específico porque Sergio está haciendo su chamba. Además, Yahaira es muy buena onda, no sé por qué la pintan de otro modo”, indicó.

“Siempre le desea lo mejor a sus compañeros. Y es una persona que no tiene envidia. Siempre ha sido como… muy ella, está en su mundo, en su carrera”, agregó sobre ‘La Patrona’ con quien indicó le gustaría poder hacer algo juntas.

“Sí, claro, ¿por qué no? (colaborar en un tema) Lo he dicho varias veces. Pero tú sabes, (no se puede) por los tiempos o porque a veces no se encuentra una canción que quizá nos guste”, dijo al tiempo que recordó cuando quiso ser su corista.

“Sí, (eso fue) hace tiempo. No gané, pero ahí salió la oportunidad de poder estar en Son Tentacion. Y bueno, si no hubiera ido por el concurso, obviamente si no hubiera ido, no hubiera pasado lo que vino a continuación”, precisó.

