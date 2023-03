Luego del tema que se convirtió en un hit, “TQG”, de Shakira y Karol G, Anuel AA -uno de los mensajes de forma indirecta en la canción de las colombianas- “envió su réplica” a través de un nuevo sencillo. El cantautor portorriqueño y ahora expareja de la influencer Yailin La Más Viral mandó indirectas a “La bichota” mencionando incluso a “Shak” y Gerard Piqué.

El tema de Shakira y Karol G tenía como eje central las decepciones amorosas que habían sufrido ambas artistas recientemente y menciones de refilón a su exparejas. Así, la letra tuvo como protagonistas al exfutbolista del Barcelona y al intérprete de “Adicto”.

En ese contexto, Anuel AA lanzó su primera canción del 2023, “Más rica que ayer”, la misma que fue estrenada el último viernes 3 de marzo y que ya supera las 9 millones de reproducciones en su canal de YouTube .

LAS INDIRECTAS DE ANUEL AA A KAROL G EN “MÁS RICA QUE AYER”

El nuevo sencillo, que cuenta con la colaboración de Mambo Kingz y Dj Luian, narra una serie de versos en los que también hacen mención a su antigua relación con Karol G, además habla de un reencuentro con una expareja a la que confiesa que él traicionó.

“Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú no puedes lastimarme”, entona el artista mientras reconoce que él la traicionó pero que ella no lo ha podido olvidar todavía.

Luego propone mantener contacto a lo que dice “tírame al DM, no pa´estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué”.

MALUMA PARTICIPA EN EL VIDEOCLIP DE “MÁS RICA QUE AYER” DE ANUEL AA

En los últimos segundos del video sus colegas le preguntan a Anuel AA: “¿y todas noticias cabrón?, ¿y todas esas mujeres?”. A lo que el boricua les contestas entre risas “se hacen globales cuando me dedican canciones”.

Instantes después aparece Maluma subido en un tanque y pregunta, “¿Qué pasó cabrones?”, detalle que dejaría entrever una nueva colaboración entre el colombiano y Anuel AA.