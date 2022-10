Clara Yolks viene atravesando un gran momento profesional. No solo ha publicado varios singles este año, también ha abierto importantes presentaciones de artistas internacionales. Ahora, ha sido seleccionada por Spotify para ser la portada de Equal Andes, la cual será exhibida nada menos que en la mítica avenida Times Square de Manhattan (Nueva York).

“La noticia me tomó por sorpresa, me puse a llorar de emoción y bailé sola en mi cuarto a penas me comunicaron que estaría representando a millones de mujeres de diversos países”, expresó muy emocionada la intérprete de ‘Emocional’.

“Espero poder inspirar a otras artistas emergentes a atreverse a ser ellas mismas y fieles a su originalidad para destacar. Esto significa que poco a poco se van materializando mis sueños y me motiva a crear más canciones con las que muchos se puedan identificar. Realmente estoy agradecida por todas las personas que creen en mí”, agregó.

La artista emergente se suma a lista de peruanas destacadas por Spotify como Daniela Darcourt, Eva Ayllon, Milena Wharton entre otras. Y para celebrar este gran logro, lanzará su segundo EP: “Lo que siento”. Aparecerá en todas las plataformas digitales este jueves 27 de octubre y lleva un mensaje de amor propio, cargado de emociones desde un ángulo mucho más fresco y juvenil.

El disco incluirá sus más recientes temas como ‘Emocional’, ‘Días’ y ‘Siempre hago lo que quiero’ y el estreno del single ‘El After’, donde el principal tema es el empoderamiento y el no dejar que nadie te malogre el momento o aquí y ahora.

Este 2022 ha sido un gran año para la artista nacional. Abrió dos conciertos internacionales de Boy Pablo y Caloncho. Además, en los últimos meses realizó tres exitosos shows en la ciudad de Lima.

Clara Yolks se ha destacado por su propuesta que combina un pop alternativo, electrónica y Lo-Fi, con letras que hablan de temas profundos que son tocados desde su propia perspectiva lúdica como la salud mental y amor propio temáticas importantes en nuestra sociedad actual con un mensaje que quiere compartir por medio de la música.

Como se recuerda, Equal es el programa global de Spotify, el cual busca fomentar la igualdad de las mujeres en la industria musical entre artistas consolidadas y emergentes. Su objetivo es crear un espacio de exposición importante para las cantantes dentro de la industria musical de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.

