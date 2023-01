Durante la noche del 5 de enero de 2023, la agrupación de reggae Temple Sour le comunicó a sus seguidores que se separaban para seguir sus propios caminos musicales. Conoce cuáles fueron sus mayores éxitos, quiénes la conformaron y cómo iniciaron.

¿Cómo inició Temple Sour?

Según comentaron los mismos integrantes, los seis jóvenes se conocieron en el colegio y formaron su agrupación musical en 2014, cuando todavía seguían siendo menores de edad.

Sus primeras presentaciones fue en reuniones familiares, eventos de amigos y algunos conciertos dentro del mismo colegio al que iban. En esa época, eligieron al reggae como género base.

Gracias a ese crecimiento, lograron publicar ‘I can see the sun’ una primera canción que logró la aceptación del público. Al poco tiempo, publicaron su EP debut con seis canciones.

¿Cuáles son sus más grandes éxitos?

Dentro de sus más grandes éxitos, Temple Sour tiene la canción ‘Verte Así' que lanzaron en 2016 y se popularizó por un video acústico que realizaron. Ese mismo año, publicaron ‘Así se siente’.

Así también, dentro de las últimas que lanzaron están ‘La Venenotza’ y ‘Por ti (La Poderotza)’. Del mismo modo, ‘Chibola Manyada’ se hizo conocida hace algunos años.

¿Quiénes conformaron la banda Temple Sour?

La banda de reggae peruana estuvo conformada por seis jóvenes:

Joaquín Aramburú - voz principal.

Bruno Paiva - tecladista.

Mateo Ledgard - bajista.

Lorenzo Tapia - bajista.

Jordán Gambirazio - batería.

Jaime Pareja-Lecaros - guitarra.