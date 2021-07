Durante muchos años, las grandes estrellas del rock en nuestro país solo fueron accesibles a través de la radio o videos musicales. La crisis económica y el flagelo del terrorismo convertían al Perú en un lugar no apto para visitar y bandas tan diferentes entre sí como Queen, Nirvana, U2 o Metallica tenían como punto en común que sus giras sudamericanas no incluían Lima, que a veces solo servía como escala. Santana y Michael Jackson fueron alguna vez anunciados, pero sus conciertos terminaron cancelados por diferentes motivos, para decepción de sus fans. En esa realidad, durante los años 80′s y 90′s solo los grupos de rock en español se animaban a visitarnos para algarabía de los jóvenes de aquellas épocas, con alguna que otra sorpresa en el camino.

Pero a partir del siglo XXI las cosas cambiaron y el Perú, especialmente Lima, se volvió parada fija en los tours de grandes grupos del rock del ayer y del presente. Este es un listado que no pretende calificar a los mejores conciertos que se dieron en nuestro país sino a aquellos inolvidables, que, por una u otra razón, quedarán marcados en la memoria de los fanáticos de la música.

LOS PRISIONEROS (1987)

El 19 de setiembre de 1987, Los Prisioneros ofrecieron un mítico recital en la Plaza de Acho. Por entonces, el trío chileno dominaba las radios peruanas con todos los éxitos de sus dos primeros discos (La Voz de los ’80 y Pateando Piedras) y su presencia en el histórico coloso convocó a más de 12 mil personas, que desde muchas horas antes del inicio realizaron kilométricas colas para ingresar. en algún momento del show, algunos desadaptados lanzaron piedras al escenario, alcanzando a golpear al vocalista Jorge Gonzales y dañando también parte de los equipos de sonido por lo que el concierto tuvo que paralizarse por algunos minutos. Finalmente, los sureños volvieron a escena para cerrar la épica noche con ‘Nunca quedas mal con nadie’.

INDOCHINE (1988)

A mediados de los años 80 se produjo en el Perú el llamado ‘fenómeno Indochina’. Gracias al buen oído de varios DJ de aquella época, el grupo francés de los hermanos Sirkis comenzó a sonar en todas las radios del país desde 1986 para sorpresa incluso de los propios integrantes de la banda new wave. En ningún otro país de Sudamérica sucedía lo mismo, por lo que cuando unos empresarios decidieron asociarse para traerlos debieron hacerlo directamente desde París a Lima. Así, en medio de una locura popular en el aeropuerto, Indochine llegó el 25 de abril de 1988 para dar 4 shows, en dos fines de semana distintos en el coliseo Amauta. En medio de una gran controversia, pues incluso algunos políticos quisieron prohibirlos por la letra de su conocido tema ‘3eme Sexe’, los galos tocaron el 29 y 30 de abril y el 6 y 7 de mayo, llevando más de diez mil personas a cada recital. Tan sorprendidos quedaron con la acogida, que incluso escribieron un libro sobre su visita al Perú.

PHIL COLLINS (1995)

Un par de años después de la decepción por la cancelación del concierto de Michael Jackson, el inglés Phil Collins se convertiría en la primera megaestrella del rock en presentarse en nuestro país. El exbaterista de la mítica banda Genesis, llegó a Lima como parte de su gira mundial ‘Both Sides of the World Tour’, presentándose en un repleto Estadio Nacional el 25 de abril de 1995. El cantante británico ofreció un show nunca antes visto por estos lares y, para ello, trajo luces y equipos que llegaron desde Australia en dos aviones de carga. Con un sonido impecable, deleitó a sus fanáticos con éxitos como ‘Two Heart’, Sussudio’, ‘Against All Odds’ y ‘Take Me Home’, demostrando que sí se podía en el Perú tener espectáculos de nivel.

SODA STEREO (2007)

La banda argentina había estado ya en nuestro país en los años 80, pero, tras diez años de separación, su gira de reencuentro y despedida ‘Me verás Volver’ causó un remezón tan grande en el Perú que reformuló las reglas de juego y le dio confianza a los empresarios nacionales para invertir en espectáculos de talla mundial. Tras agotar anticipadamente las entradas para el concierto del 8 de diciembre, se decidió organizar otro show para el día siguiente, en el mismo Estadio Nacional, que volvió a abarrotarse con 50 mil personas por segunda noche consecutiva. Fueron dos horas y media de espectáculo con un repertorio de 30 canciones que abarcaba toda la obra de Soda Stereo. Nada volvería a ser igual después de eso.

R.E.M. (2008)

Después de años de no figurar en el calendario de ningún artista, Lima pasaba a convertirse en una parada obligatoria y la primera gran banda en detenerse fue la norteamericana R.E.M. Los liderados por Michael Stipe se presentaron en el Estadio Nacional el 14 de noviembre de 2008 como plato fuerte del Lima Hot Festival, que también incluía a Travis. Ante unos 35 mil espectadores maravillados, la banda de Georgia se despachó con grandes clásicos como ‘The one i love’, ‘Everybody hurts’, ‘It´s the end of the world as we know it (and i feel fine)’, Losing my religión’ y ‘Man on the moon’. Sin duda, una noche inolvidable.

METALLICA (2010)

Megadeth (2008), Iron Maiden (2009) y Kiss (2009) habían ya satisfecho el exigente paladar del público metalero en el Perú, pero el 19 de enero de 2010 fue el éxtasis. Un sueño cumplido después de más de 25 años de espera. Cerca de 50 mil personas se reunieron aquel día en el Estadio de San Marcos para ver a uno de los más grandes del género. La ansiedad por ver a Metallica era tanta que incluso dos días antes había ya gente acampando en las puertas. La banda, además, daba inicio en Lima al tramo sudamericano del ‘World Magnetic Tour’ y cumplieron con un demoledor concierto que incluyó varios de sus principales éxitos e incluso se animaron a hablar en español. Prometieron volver y también cumplieron regresando para un concierto mucho más íntimo en 2014.

PAUL MCCARTNEY (2011)

Ver a un Beatle cantando en vivo en Lima parecía un sueño inalcanzable. Pero, como diría el ‘Cuto’ Guadalupe, la fe es lo más lindo de la vida. 50 mil personas pudieron cumplir el anhelo de toda una vida aquel 9 de mayo de 2011 cuando el mítico y legendario Paul McCartney se presentó en el Estadio Monumental para embelesar a los suertudos asistentes con sus clásicos de siempre, no solo los de su etapa como solista, sino también los que compuso durante la maravillosa época de The Beatles, como ‘Let it be’, ‘Hey Jude’ o ‘Yesterday’. Fueron un total de 33 temas que se sintieron como un instante mágico. 8 millones de dólares recaudó aquel concierto, rompiendo todos los récords hasta ese momento. Tres años después volvería para tocar en el Estadio Nacional.

ROLLING STONES (2016)

Ver a un Beatle en vivo ya parecía demasiado, pero todavía faltaba la llamada ‘banda más grande del rock’. Los Rolling Stones en pleno se presentaron ante más de 50 mil fanáticos la inolvidable noche del 6 de marzo de 2016, en el Estadio Monumental. Dicen que es uno de aquellos shows que obligatoriamente hay que ver antes de morir y Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts, con más de 70 años a cuestas, cumplieron con esa premisa dando un concierto lleno de energía y de éxitos, como si fueran unos jovencitos. ‘Jumping Jack Flash’, ‘Sympathy for the Devil’, ‘Brown Sugar’ y ‘Satisfaction’, sonaron aquel día en el que los Stones demostraron que sí era posible viajar en el tiempo al pasado.

GUNS N’ ROSES (2016)

Era una de las bandas más esperadas por los peruanos. En 1992, en su punto más alto de fama, la gira del ‘Use your illusion’ había incluido a Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Brasil, pero en Perú solo hicieron escala. En 2010 finalmente la banda llegó, pero solo con Axl Rose como único miembro original, dando un deslucido espectáculo. Pero finalmente la espera terminó el 27 de octubre de 2016, cuando Guns N’ Roses se prestó ante más de 40 mil fans, en el Estadio Monumental, con tres de sus cinco miembros originales (Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff Mc Kagan). Los problema de voz de Axl pasaron desapercibidos y la banda de Los Ángeles se despachó con lo mejor de su repertorio para gusto de todos sus hinchas.

RADIOHEAD (2018)

Fue quizás el último gran concierto internacional de rock antes de la pandemia (con el perdón de Slipknot y The Strokes en el Vivo x el rock 2019). Ya antes habían dejado de lado al Perú en una gira de 2009, pero esta vez se pudo concretar. Finalmente, el 17 de abril de 2018, Radiohead, una de las bandas con más seguidores en nuestro país, se presentó en el Estadio Nacional ante 30 mil almas. Tan a gusto se sintió el líder y cantante Thom Yorke, que se animaron incluso a tocar ‘Creep’, una canción muchas veces vilipendiada por la propia banda por su explotación radial. ‘Paranoid Android’ y ‘Karma Police’ cerraron una noche inolvidable, de aquellas que ya están por volver.

Bonus track: Oasis (2009) Iron Maiden (2009), Green Day (2010), Aerosmith (2010), Pearl Jam (2011), Red Hot Chili Peppers (2011), The Cure (2013) y Roger Waters (2018).

