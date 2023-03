El cantautor de música regional mexicana vive buenos días en el plano profesional, pero no así en el ámbito amoroso. Hace poco, Eduin Caz, el vocalista de “Grupo Firme”, anunció que está separado de su esposa y madre de sus hijos, pero al mismo tiempo señaló que viene haciendo méritos para recuperar su amor. Entérate del último gesto que tuvo el intérprete.

Durante la celebración de “Premios Lo Nuestro” , la agrupación oriunda de Tijuana, México, se llevó 6 galardones y tras las premiaciones, el cantante agradeció el reconocimiento y fue en ese momento que se refirió a Daisy Anahy como su “exesposa” .

Horas más tarde, a través de un video mediante su cuenta de Instagram, confirmó que efectivamente se encuentra separado de Daisy, quien se encuentra esperando el tercer hijo de la pareja.

Eduin Caz y Daisy Anahy son padres de dos niños y uno en camino (Foto: Daisy Anahy / Instagram)

EL PEDIDO DE EDUIN CAZ, LÍDER DE “GRUPO FIRME”, A DAISY ANAHY, SU EXESPOSA

Recientemente la banda azteca se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México y allí Eduin Caz recordó a su ex Daisy Anahy y hasta le lanzó un mensaje.

“Y si no me voy es porque todavía no quiero, ya perdóname, chiquita preciosa, oigan, bueno, lograron su cometido toda la bola de ‘haters’, pero está bien así, me tocaba”, dijo.

“A mí me van a perdonar y se van a pelar la ver%$”, comentó Eduin Caz, mientras otro de los miembros de “Grupo Firme” expresó: “Seguimos en la batalla”.

EDUIN CAZ RECONOCE QUE SU ESPOSA DAISY ANAHY LO DEJÓ

Caz utilizó sus redes para aclarar el tema a través de un video. “Si yo dediqué esos premios es porque yo ando haciendo mi luchita, son un logro especial para mí, yo se los dediqué. Yo le dije: ‘Siempre te voy a amar chiquitita’, pues sí, a hue… Qué te puedo decir, pues me dejaron, yo ando haciendo mi lucha”, explicó.

Así como lo dijo a los medios, reiteró que la madre de sus hijos es una parte importante de su vida: “¿A poco no te gustaría que te dedicaran algo chin…? Por ejemplo, es tu noche, te ganas seis premios, fuiste el más ganador de la noche, ‘Mi amor estos son para ti, son por ti, tú fuiste un pilar mío’ y yo se lo dejé ir, estoy haciendo mi lucha”.