Después de casi un año en silencio, componiendo y reencontrándose con sus raíces, el artista urbano peruano, El Trucha, acaba de publicar “Me Voy’', canción que abre su 2022 con mucha energía. A diferencia de su repertorio, esta producción marca un antes y un después, ya que apuesta por un sonido más cercano al Hip Hop, género que lo vio nacer.

“Hasta la fecha, esta es la apuesta más importante de mi carrera”, manifiesta El Trucha. “La idea nació en base a que muchos hemos dado esa oportunidad extra a una persona y que no la supo aprovechar. Estoy seguro que mucha gente se sentirá identificado no solo con la música, sino también con la letra”.

“Me Voy’' viene acompañado por un videoclip muy prolijo en donde El Trucha (César Ruiz) guía su carrera a otro nivel de producción. Participaron en su realización Benjamín Llosa, Alejandro Brush y su productora Filmo. Además participaron en la realización Martín Adan (iPro), Daniel Alcalá (Black Daniels), Nicole Soto (Amé Libre), Favio Petrozzi, a Sebáhstian Ruiz Villa (Fastest Hands) experto en creación de contenido, y a Liam Yompian a.k.a Liam Yong (The Only One) productor musical, bajo el sello de The New Era Records ubicado en Miami.

“Estoy contento con todo lo que se está generando en relación a mi carrera. De todas maneras, está ayudando mucho la reactivación, ya que es una sensación distinta para un artista. El estar parado sobre un escenario cantando, es algo único”, agrega el también compositor de ‘No Love’.

AÑO DE LA CONSAGRACIÓN

Después de “Me Voy”, El Trucha ya tiene armado un calendario con diferentes canciones que irá publicando a lo largo de este año y el siguiente. “El próximo hit será un tema más triste y que, de igual manera, estoy seguro que la gente va a empatizar con la letra y el ritmo. Asimismo, para Halloween vengo con un proyecto de 5 o 6 canciones que serán 100% toneables. En cuanto al 2023 estamos preparando mucha más música, el verano se viene con todo”, finaliza.

