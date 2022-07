UN FIN DE SEMANA LLENO DE MÚSICA. Este sábado 9 y domingo 10 de julio se realizará la segunda edición del Festival Internacional del Vinilo, un evento perfecto para los amantes de la música, que podrán encontrar lo mejor de sus géneros favoritos en formato vintage, además de los grupos más emblemáticos del rock nacional.

La cita es desde las 10 de la mañana en el Puericultorio Pérez Aranibar en Magdalena y más de 29 tiendas de sonido vintage estarán ofreciendo sus mejores productos para los audiófilos. Revisa AQUÍ qué artistas estarán este fin de semana en el Festival del Disco de Vinilo 2.

Sábado 9 de julio: Turbopótamos, JAS, Autobús y Aristogatos

Domingo 10 de julio: Frágil, Cementerio Club, Pinturas Rupestres, Ántago y Grik Faluzzi

Además, Patricio Suárez Vértiz estará autografiando los discos de Arena Hash comprados en Disco Centro, stand donde también podrás encontrar los mejores títulos de diversos estilos en vinilo.

BONUS TRACK: Shows de Dj con discos de vinilo, zona de comidas, accesorios, tocadiscos y muchos discos.

Las entradas están disponibles en Joinnus desde 20 soles en preventa.

EL VINILO RENACE

Hoy en día los discos de vinilo son la tendencia para escuchar música de manera física, es el formato de moda y todos los artistas de talla mundial en todos los géneros priorizan sus lanzamientos musicales basándose en este formato, pero con variantes que han conectado con las nuevas generaciones, como discos de colores, ediciones exclusivas, versiones extendidas, boxes y colecciones para fanáticos, etc.

Series y programas de televisión de todo el mundo ubican en sus grabaciones tocadiscos y vinilos con jóvenes y adultos generando un culto especial por este apasionante e histórico formato.

Disco Centro, la histórica tienda que funcionó por mas de 30 años como la mayor cadena de venta de discos en el Perú, hoy ha vuelto y se relanza en este festival presentando títulos clásicos y relanzamientos de artistas peruanos que por primera vez editaron en disco de vinilo, como Los Mojarras, Arena Hash, Sabor y Control, We All Together, entre otros.