¿Puedes adivinar la canción que suena en el Heardle de hoy, jueves 20 de octubre? Si en caso estás tratando de adivinar -o descifrar- el acertijo musical del reto 238 en Spotify. Te brindamos las pistas y, si no logras tu objetivo, también te damos la respuesta del artista y el tema después de hacer los seis intentos que te permite esta versión de Wordle especial para los amantes de la música rock, punk, pop, metal, hip-hop, reggaeton, entre otros. Recuerda para jugarlo necesitas descargar una VPN y elegir el país de Estados Unidos.

¿Cómo jugar el Heardle 238 de hoy, 20 de octubre de 2022?

Los usuarios escuchan un fragmento de una canción popular e intentan adivinar el artista y el título de la canción. Con cada respuesta incorrecta o saltada, los jugadores desbloquean unos segundos más de la canción. El número máximo de intentos es de seis, lo que significa que los usuarios escucharán 16 segundos de la canción como máximo.

1) Si no estas en Estados Unidos, descarga una VPN para poder jugarlo

2) Ingresa a spotify.com/heardle/

3) Dale Play y Escucha la introducción

4) Debes adivinar el título de la canción en 6 intentos

Pistas del Heardle 238 de hoy, 20 de octubre de 2022

Para la creación del Heardle se utilizaron los programas Soundcloud, Svelte, Tailwind, Noto Serif Display, Noto Sans, IconSVG, momentjs, autocomplete,js y Vercel”. Es es la canción del Heardle #238 (20/10/2022).

Heardle #238 ¿Cómo resolver el Heardle de hoy? Pista 1 La canción fue lanzada en 2020 Pista 2 Álbum “Stop staring at the shadows” Pista 3 El tema número 12 Pista 4 Género musical: hip hop

Respuesta de la canción del Heardle #238 de hoy, miércoles 20 de octubre de 2022

La respuesta del Heardle #238 que fue publicado hoy, miércoles 20 de octubre: “...And to Those I Love, Thanks for Sticking Around” de $uicideboy$ .

Respuesta del Heardle #238 ¿Cuál es la canción del Heardle de hoy? Nombre del juego Heardle Número de Heardle #238 Canción del día “And to Those I Love, Thanks for Sticking Around” Artista, dúo o banda $uicideboy$ Fecha 20/10/2022

Disfruta de la canción vía Spotify.