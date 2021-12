La agrupación de cumbia norteña Hermanos Yaipén logró conquistar nuevamente al público limeño con su show, de aproximadamente 35 minutos, en la última edición del festival musical “Reactivate”, el cual se llevó a cabo el 18 de diciembre.

Tras esta presentación con más de 20 músicos en escena y sus éxitos musicales, la orquesta de Walter y Javier anunció que están trabajando en grandes sorpresas para celebrar sus 22 años de carrera artística.

“Queremos que la cumbia peruana esté al nivel de los espectáculos más grandes del mundo, lo del 18 fue una pequeña muestra de que la gente espera más de la música. Que el Perú se prepare porque la cumbia de Hermanos Yaipén tiene un nuevo rostro”, señaló Walter Yaipén, fundador de la orquesta.

Como se sabe, el show de los Hermanos Yaipén llamó la atención de todos por su performance y el nivel técnico de luces y sonido ayudó a que la experiencia de un show de talla internacional.

LUCHA CONTRA EL COVID-19

Hace algunos meses, Walter Yaipén también habló sobre los difíciles momentos que atravesó tras contagiarse de COVID-19, virus que lo llevó a tener que utilizar balón de oxígeno.

“La pasé muy mal, pero me estoy recuperando. Me ha dejado secuelas, me quitó el apetito total, tenía ansiedad, no quería hacer nada, no quería salir de mi casa, todo me aburría y me daba insomnio. Ahorita estoy con psicólogo y neumólogo. Yo soy diabético pero lo tengo controlado”, contó.

Añadió que también está recuperando su peso, debido a que llegó a bajar aproximadamente 20 kilos. “Llegué a pesar 45 kilos, quedé hueso y pellejo”, dijo. Finalmente agradeció a su familia por el apoyo y respaldo.

VIDEO RECOMENDADO

Julián y Yiddá juegan broma del ‘Día de los Inocentes’

Julián y Yiddá juegan broma del 'Día de los Inocentes' https://www.americatv.com.pe/noticias/