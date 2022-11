El cantante español Joaquín Sabina confirmó que volverá a los escenarios peruanos en el 2023 como parte de su gira “Contra todo pronóstico”, con la que recorrerá distintos países de Latinoamérica y España. La gira empezará en Costa Rica y llegará a Perú el sábado 4 de marzo en el Plaza Arena.

De esta manera, el intérprete de “19 días y 500 noches” y “Nos sobran los motivos” dará por concluido su periodo a puertas cerradas para volver a realizar multitudinarios shows alrededor del mundo.

La gira “Contra todo pronóstico” recorrerá España y Latinoamérica con presentaciones en Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, posteriormente México y Perú. Las entradas están a la venta a través de Teleticket con un descuento del 15% en preventa exclusiva con tarjeta BBVA del 21 de noviembre al 5 de diciembre. Los precios van desde los S/246.25.

“Ni yo mismo sé si esta va a ser muy última gira. Si no es la última será la penúltima, pero no pienso anunciar nada. Pienso disfrutar porque, sobre todo la gira por Latinoamérica, me cura de todas las tonterías”, confesó Sabina, a través de un comunicado, sobre este tour.

Cabe recordar que el célebre cantautor ha tenido dificultades de salud en los últimos años lo que lo obligó a alejarse de la música. En 2020 durante uno de sus conciertos el cantante se cayó del escenario y terminó en la zona de seguridad, entre la tarima y el público, este accidente le generó un hematoma intracraneal y tuvo que salir del concierto en silla de ruedas y al llegar al hospital fue operado de urgencia.

A lo largo de su reconocida trayectoria el cantante español lanzó 18 álbumes de estudio, siete en vivo, siete recopilatorios y cinco álbumes tributo a su carrera, que se suman a colaboraciones con artistas como Andrés Calamaro, Fito Páez o Joan Manuel.

