Llegó el día. Este viernes 24 de febrero se estrenó la nueva canción en dúo de Karol G y Shakira, la misma que tiene tintes de indirectas hacia sus últimas exparejas, respectivamente. Es decir, tiene como eje central a Anuel AA y Gerard Piqué. Conoce en la siguiente nota las estrofas y/o frases más punzantes hacia ambos.

“TQG” es la canción de ambas artistas colombianas, que en las primeras 24 horas ya superó las 2 millones de vistas en su canal de YouTube, y es que el sencillo era esperado con ansias por los fanáticos de ambas cantautoras.

El pasado reciente amoroso de ambas hizo que la expectativa creciese. Más aún luego de la anterior canción de Shakira -con Bizarrap- en donde el tema central fue Gerard Piqué, su novia Clara Chía Martí y la infidelidad de la que fue víctima.

LAS FRASES MÁS HIRIENTES DE LA CANCIÓN DE “TQG” DE SHAKIRA Y KAROL G

“La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona, te miente”, “Qué haces buscando melado si sabes que yo, errores, no repito”, “La vida me mejoró. Por aquí ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da…”, “Que deje estar tirando que yo al menos te tenía bonito”, “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, “Lo que vivimos se me olvidó, “Te quedó muy grande La Bichota”, “Te ves feliz con tu nueva vida, si ella supiera que me buscas todavía”, “Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era la Monotonía”, son parte de las fuertes indirectas a Anuel AA y Gerard Piqué que tiene la canción de Shakira y Karol G.

LAS REACCIONES EN REDES A LA CANCIÓN DE “TQG” DE KAROL G Y SHAKIRA

Los comentarios no se hicieron esperar y las muestras de apoyo llovieron para las cantantes: “Momento histórico para la música colombiana y latinoamericana”, “La van a romper y van a arrasar con todo”, “Temazo”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “No dejo de reproducirla”, “Y es que todo lo que toca Shakira lo convierte en oro”, fueron algunos mensajes en redes sociales.

SHAKIRA ES GALARDONADA EN “PREMIO LO NUESTRO”

Este 23 de febrero se celebró la entrega de Premio Lo Nuestro y Shakira destacó como una de las artistas más galardonadas por la canción “Te felicitó” que lanzó en 2022 junto a Rauw Alejandro, un tema con el que envió las primeras indirectas al exfutbolista del Barcelona antes de revelar detalles de su infidelidad con Clara Chía Martí.

El primer galardón fue en la categoría Colaboración del año - pop, seguida de Canción del año - pop - urbano y, para finalizar, se llevó uno de los más importantes de la noche como Artista pop femenina del año. Un regreso impactante para la barranquillera tras años de ausencia en los escenarios para, de acuerdó a lo que le dijo a la revista ELLE España, apoyar a Gerard Piqué en su carrera y dedicarse a su familia.

La "storie" de Instagram de Shakira agradeciendo el reconocimiento (Foto: Shakira / Instagram)

Su “Music Session #53″ junto a Bizarrap también puso en el mapa al productor argentino, pues en Premios Lo Nuestro también fue reconocido en las categorías Artista revelación masculino, DJ del año y Canción del año -pop - urbano/dance por “Quevedo: BZRP music sessions, Vol. 52″.