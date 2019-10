Kim Hyun Joong: 10 datos desconocidos del ídolo k-pop

La espera terminó. El ídolo k-pop Kim Hyun Joong llegará a Lima este sábado 19 de octubre por la mañana, un día antes del concierto que ofrecerá para sus fans peruanos.

El ex líder de la banda SS501 llegará la mañana de este sábado acompañado de su banda para ultimar detalles de su presentación que se realizará en nuestro país este domingo 20 de octubre, en Plaza Arena de Surco, al costado del Jockey Plaza.

Sus seguidoras y amantes del K-pop siguen de cerca sus presentaciones en varios países, como México y Bolivia; que forman parte de su gira Latinoamericana. Ellas esperan con ansias recibirlo en su arribo al suelo peruano.

Kim Hyun Joong como Yoon Ji Hoo en Boys Over Flowers. (Foto: KBS)

Anteriormente Kim Hyun Joong ya había señalado que tenía muchos deseos de regresar a Perú. Se espera que el cantante coreano realice un poco de turismo local, en el que visitará algunos de los restaurantes peruanos que figuran en los The World's 50 Best Restaurants, para disfrutar de nuestra gastronomía.

Kim Hyun Joong es una de las voces más populares del K-Pop. El cantante ganó popularidad por ser parte de la banda SS501 y por haber actuado en doramas como "Boys Over Flowers" y "Playful Kiss".

Aunque Kim Hyun Joong es un artista que goza de fama mundial, hay detalles de su vida que quizá pocos conocen. A continuación, te contamos algunas curiosidades del ídolo coreano.

Kim Hyun joong es un actor, cantante y compositor surcoreano que nació el 6 de junio de 1986 en Seúl (Corea del Sur). Ganó gran popularidad con el programa de variedad “We Got Married” en el año 2008, con la serie “Boys Over Flowers” en 2009 y Playful kiss en 2010.

Kim Hyun Joong en Playful Kiss. (Foto: Difusión)

En el año 2005 debutó como miembro y líder del grupo surcoreano SS501, con el que ganó gran fama mundial. Cuando expiró su contrato con la compañía DSP Media que gestiona el grupo SS501 decidió no renovar el contrato. En el año 2012 debutó como solista en Japón con Unlimited.

1. Toca la guitarra y el bajo. Hyun Joong personalmente se considera amante del rock y el Heavy Metal, proclamandose fanático de la estrella del rock coreano Seo Taiji, quien lo inspiró a tocar la guitarra, llegando a practicar hasta 10 horas al día, esto cuando cursaba la secundaria, fue a la tienda de discos con su padre y compró el LP de Seo Taiji “Todavía tengo el LP que compré en aquel tiempo”, dijo en una entrevista.

2. Kim Hyun Joong es el único artista coreano que ha ganado discos de platino. En realidad, ha ganado dos: Breakdown2011 Warner Music Taiwain y Tonight2014 RIAJ. Rompió el récord de TVXQ (DBSK) al vender 138 000 discos en un día.

Kim Hyun Joong recibe dos discos platino. (Foto: Difusión).

3. Hyun Joong ha organizado conciertos gratuitos para sus fans, gastando grandes cantidades solo y únicamente para sus fans, entre los cuales se encuentran: "Good Bye YJH", "PlayFul Kiss", "Breakdown".

4. El ex líder de SS501 ha donado en varias ocasiones grandes cantidades de su dinero a causas benéficas en todo el mundo. Además de dar regularmente a organizaciones como la Cruz Roja o "Save the Children", instituciones con las que ha trabajado temas que van desde la ayuda a persona de la tercera edad como el alivio de desastres naturales.

Kim Hyun Joong colabora en causas benéficas. (Foto: Difusión)

5. En septiembre del 2009 fue diagnosticado con el virus de la gripe AH1N1. Por lo que comento que incluso no lo dejaron hacer una prueba de alcoholemia ya que tenian miedo de que se las contagiara.

6. Su lengua materna es el coreano, habla japonés, chino e inglés de manera fluida.

7. En una entrevista dijo que es muy minucioso y presta atención a los pequeños detalles, es muy competitivo y odia perder. Es un artista muy exigente con su trabajo musical.

8. En el 2011 decidió retomar sus estudios, siendo aceptado en el mes de marzo en la Universidad Chungwoon.

9. El artista de k-pop, de 33 años, se alistó en el ejército para el servicio militar obligatorio de Corea del Sur en mayo de 2015. Después de completar cinco semanas de entrenamiento básico en el 30º Escuadrón de Reclutamiento de Reclutas de Gyeonggi-do, fue destinado como patrulla fronteriza en la Zona Desmilitarizada de Corea.

Mientras estuvo en el ejército, fue lanzado al mercado "The Best of Kim Hyun Joong", un álbum japonés de grandes éxitos que celebra sus 10 años en la industria de la música y que ingresó en los gráficos diarios de Oricon en el número uno. Kim Hyun Joong fue dado de baja del servicio militar en febrero de 2017 después de servir durante 21 meses.

10. El club de fans oficial de Kim Hyun Joong se llama “Henecia” y fue elegido mediante una votación pública. Kim Hyun Joong eligió el hombre Henecia entre los tres más votados. Se trata de una combinación de la letra H de su nombre con la de “benecia” termino latino que significa estar bendecido.

Ahora, como solista está realizando una gira por Latinoamérica, donde tiene una gran cantidad de seguidoras. Hace poco realizó exitosos shows en México y Bolivia, y este domingo realizará un show para sus fans peruanos.