Tras cautivar en las redes sociales con las versiones de boleros a ritmo de salsa, la joven Brunella Torpoco recibió los elogios de la cantante criolla Lucía de la Cruz, quien no dudó en señalar que podría ser su ‘madrina’ musical.

“Es un talento muy bueno. A mí me encanta la propuesta que tiene (salsa de despecho) y por su potente voz. Lo importante de esto es que uno se debe acostumbrar hacer de todo, salsa, vals, timba, cumbia y eso es lo que yo también hago”, sostuvo la criolla.

Lucía le recomendó a la ‘Ronquita de la salsa’ que siga estudiando música y que cuide bastante su carrera. “Lo importante de todo es la dedicación hacia la música porque si te gusta puedes lograr tu objetivo”, refirió. Asimismo, la artista nacional dejó abierta la posibilidad de cantar con Brunella.

“Si quiere cantar conmigo, que pase adelante, no tengo ningún problema. Que me busque con confianza. ¿Por qué no darle la patadita de la buena suerte?”, comentó Lucía de la Cruz.

Recordemos que el último fin de semana, Brunella -cuyo desempeño ya va teniendo frutos entre el corazón de los fans y muy pronto viajará a los EE.UU y Europa para ofrecer su talento- fue parte del concierto virtual de la “Casa de la Salsa” y generó buenos comentarios en las redes sociales.

“Es impresionante que el público respalde esta nueva propuesta. Les agradezco que estén apostando por una nueva versión de salsa. Seguiré dando lo mejor llevando nuestra música a lo más alto”, dijo la joven promesa.

