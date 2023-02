¡NUEVA ERA! Karol G anunció el lanzamiento oficial de su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’, esto luego de terminar una gira internacional por varios países, incluido el Perú. La colombiana ha causado gran expectativa debido a que una de las canciones es producto de una colaboración con Shakira.

Los fans de Karol G vienen esperando su nuevo trabajo desde diciembre del 2022, esto debido a que la misma artista adelantó que había pedido su álbum como regalo de Navidad.

¿Cuándo y a qué hora sale ‘Mañana será bonito’, nuevo álbum de Karol G?

El lanzamiento de ‘Mañana será bonito’ está programado para las 00:00 horas del viernes 24 de febrero (hora colombiana). La misma cantante ha confirmado la fecha.

“Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguante tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo conta”, expresó a través de Instagram.

¿Dónde escuchar ‘Mañana será bonito’, nuevo álbum de Karol G?

El álbum de ‘Mañana será bonito’ estará disponible en las plataformas musicales de Spotify y en Music Apple a partir del 24 de febrero.

No obstante, también se puede ordenar el CD físico y el álbum virtual, esto a través de shopkarolg.com, los precios van desde 7.99 a 9.99 dólares.

Karol G y su nuevo álbum 'Mañana será bonito'

¿Cuál es el listado de canciones de ‘Mañana será bonito’, nuevo álbum de Karol G?

La colaboración de Karol G y Shakira es uno de los temas más esperados ‘Mañana será bonito’. La canción es titula TQG (Te quedó grande) y es la sexta pista de la producción.

A continuación el listado oficial de canciones:

Mientras me curo del cora - Karol G. X si volvemos - Karol G, Romeo Santos. Pero tú - Karol G, Quevedo. Besties - Karol G. Gucci los paños - Karol G. TQG - Karol G ft. Shakira Tus gafitas - Karol G. Ojos ferrari - Karol G, Justin Quiles, Angel Dior. Mercurio - Karol G. Gatúbela - Karol G, Maldy. Kármika - Karol G, Bad Gyal, Sean Paul. Provenza - Karol G. Carolina - Karol G. Dañamos la amistad. - Karol G, Sech Amargura - Karol G. Cairo - Karol G, Ovy On The Drums. Mañana será bonito - Karol G, Carla Morrison.

¿De qué trata ‘Mañana será bonito’, nuevo álbum de Karol G?

El cuarto álbum de Karol G estará enfocado en las aventuras amorosas y todo lo que ha pasado la cantante. Según la misma ‘bichota’, este es un trabajo muy personal con el que busca llegar a su público.

“Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”. expresó en diálogo con The New York Times.

