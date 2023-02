Milena Warthon se consagró la noche del último jueves como la ganadora de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar, que se realiza en Chile, con su tema “Warmisitay” y se hizo acreedora de la tan ansiada Gaviota de Plata que se entrega como trofeo al primer lugar.

Sin embargo, el triunfo de la peruana no le habría caído nada bien a uno de sus contrincantes. Y es que los usuarios en redes sociales notaron que uno de los integrantes del grupo Bazurto All Stars, que competía por el galardón, tuvo una polémica reacción.

Fue el colombiano Fredy Harel, vocalista de la mencionada banda cartagenense, quien hizo polémicos gestos al momento que Milena Warthon fue premiada: primero voltea los ojos, luego la abuchea y finalmente coloca su pulgar hacia abajo en señal de disconformidad.

Cantante colombiano Fredy Harel tiene polémica reacción al triunfo de Milena Warthon en Viña del Mar. (Fuente: TVN)

En el video que fue compartido en la cuenta de TikTok de Trome, los cibernautas no aguantaron que Harel no tolerara su derrota y cuestionaron su actitud. “Claramente el de atrás no soportó”, “El de atrás, que soporte”, “Casi se le salen los ojos al de atrás” , son algunos de los comentarios que se leen junto al clip.





Padres de Milena Wharton felices con su triunfo en Viña del Mar

Renzo Warthon y Victoria, padres de Milena Warthon, se enlazaron desde Chile con el programa “Arriba mi gente” para brindar detalles de lo que vivió la joven cantante tras el triunfo en el festival de Viña del Mar 2023 al ganar la competencia de la categoría folclórica con su tema “Warmisitay”.

El padre Milena aseguró que el logro de la artista peruana se ha dado gracias a su esfuerzo y dedicación a su carrera. “Ella viene trabajando arduamente hace cinco años en su proyecto, tratando de expandirlo, difundirlo y esto es fruto de esa iniciativa que ha tenido hace cinco años, creo que todo esfuerzo da su fruto en algún momento, con la perseverancia, esfuerzo y constancia”, resaltó Renzo.

Por su parte, Victoria contó cómo vivió los minutos antes de que Milena sea anunciada como la ganadora. “En este momento más tranquila, han sido días en los que hemos tenido el corazón en la mano todos los días, temblando frente al escenario, pero muy felices el día de hoy. Ayer estábamos muy emocionados, muy felices por todo lo que viene logrando Milena, en base a su esfuerzo, trabajo y talento. La vemos trabajando todos los días y sabemos el esfuerzo grande que hace”, confesó a las cámaras del programa conducido por Maju Mantilla.

