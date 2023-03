Milena Warthon conquistó al ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara y cautivó a todos en el Festival de Viña del Mar y gracias a su canción ‘Warmisitay’ se consagró ganadora de la competencia folclórica y se llevó la tan preciada Gaviota de Plata que se entrega al primer lugar del famoso concurso.

El tema, que nació como un homenaje a su abuelita, se ha convertido en todo un boom y ha sido Franjo Antich el artífice del éxito de este single que pertenece al género del pop andino y que está traspasando fronteras. A continuación te contamos un poco más sobre él.

Franjo Antich, el productor de Milena Warthon que logró que ‘Warmisitay’ se aun éxito. (Foto: Instagram)

¿Quién es Franjo Antich?

Franjo Antich es hijo de la actriz y directora de la Asociación Cultural Escena Perú, Gloria María Solari. Ella misma compartió una publicación en su cuenta oficial de Facebook, celebrando su éxito. “Mi hijo...mi Frá amado, a quien admiro y respeto por ser tan bueno de corazón y profesional... esa mamá que no puede con su geniooooo! Jajaja doble connotación jiji... Milena Warthon y Franjo Antich capos!!”, escribió.

Rosa María Solari celebró el éxito de su hijo, Franjo Antich. (Foto: Captura)

Su carrera la inició el 2009. Estudió en Berklee online (la escuela privada en línea del Berklee College of Music en Boston); así como la carrera de Música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y en el prestigioso Institutos SAE Amsterdam.

Además de Milena Warthon, Franjo Antich a sus cortos 28 años ha trabajado con artistasnacionales como Sebastian Llosa, Micaela Salaverry, Alejandro Roca Rey, Fabian Zignago (el hijo de Gianmarco Zignago), Isabella Pennano, Dirk, entro otros más.

¿Que posteó Franjo Antich después del triunfo de Milena Warthon en Viña?

Luego que Milena Warthon ganara la Gaviota de Plata, Franjo Antich decidió pronunciarse con un mensaje que compartió a través de su cuenta de Instagram en el que dedicó palabras a cada una de las personas que participaron en la creación de ‘Warmisitay’, pero sobre todo a la joven artista, a quien no solo le agradeció por confiar en él, sino que también resaltó su talento y perseverancia.

“Primer post en años... Ganamooooooooo!! Mile vales x1000000... Gracias hasta el infinito a @danolujan por la mezcla increíble y grabarnos haciendo tonterías siempre; a @holzmasters por romperla con el mastering; a @rubenconchaaquino por grabar los instrumentos andinos. Y gracias a @milenawarthon por darlo todo siempre, por ser tan consecuente con el mensaje que quiere comunicar, y gracias por confiar en mi... tq!”, escribió.

¿Qué dijo Franjo Antich sobre Milena Warthon y su trabajo?

Durante la reciente conferencia de prensa que Milena Warthon ofreció a su llegada al Perú tras su exitoso desempeño en el Festival de Viña del Mar, la cantante elogió el trabajo de Franjo Antich y admitió que han “encontrado un punto bravazo de conexión”.

En tanto, el joven productor, admitió que “nunca había producido algo andino o algo relacionado a lo andino, siempre he hecho pop”, pero reconoció que la propuesta de la joven artista le llamó la atención y “era perfecto porque canta el pop y congeniamos justo con los artistas que nos gustan”.

En ese sentido, precisó que trabajar géneros nuevos siempre es un reto pero “si al final es un tema de gusto del artista y del gusto del productor (entonces hay que ) investigar y hacerlo a tu manera. Eso creo que es un poco lo que engloba el sonido de Milena, es algo que ella hace a su manera”

Sobre el disco que Milena Warthon estrenará próximamente, Franjo Antich señaló: “Hay un montón urbano en todo el disco, de cosas distintas. Al final es dónde te lleva la canción, qué sientes con la canción, si te va a llevar a algun sitio. No te puedes parametrar y decir no, no hay que entrar por ahí, sino que botas un vómito creativo y sale el disco”.

Franjo Antich habla de ‘Warmisitay’, la canción con la que Milena Warthon ganó en Viña del Mar. (Fuente: TikTok)