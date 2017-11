Nacho explota contra Chino y lo llama "animal" y "bestia" [VIDEO]

Poco o nada queda del exitoso dúo Chino y Nacho. Y es que luego de su separación, los cantantes venezolanos parecen haberse declarado la guerra. A los rumores que aseguran que nunca se llevaron bien, ahora se suman las duras palabras de Nacho contra Chino.



No se pueden ver ni en pintura. "Animal" y "bestia". Así tildó Miguel Ignacio, nombre verdadero de Nacho, a su ex compañero Jesús 'Chino' Miranda, luego de que el cantante venezolano se refiriera a él en el programa 'El gordo y la flaca', de Univisión.



¿La razón? A Nacho no le gustó que Chino hablara sobre su situación migratoria en Venezuela.



"Me comuniqué con parte del equipo de él para decirle que en inmigraciones de los Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos. Yo les dije 'mira, me comentaron esto para que le digan a Nacho'", dijo Chino durante una entrevista en 'El gordo y la flaca'.



Pero sus palabras no le cayeron bien a Nacho, quien decidió responderle con un fuerte video a través de las redes sociales.



“Para los amigos míos que se tiran de inteligentes, como si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé que puedo entrar a Estados Unidos con mi residencia, animal. Lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte, bestia. ¿Tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto?", dijo Nacho, en clara alusión a Chino.



Sin embargo, ante las reacciones de sus fans, Nacho volvió a grabar un video y pidió disculpas: "Mi gente discúlpenme que yo salga con este tipo de impulsos, pero somos humanos. Tengo dos meses sin ver a mis hijos, y me parece bastante irresponsable que un inepto salga diciendo comentarios sin ponerse en los zapatos de los demás".