La presentación de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII cautivó al público no solo por su puesta en escena, sino también por la revelación que nuevamente estaba embarazada, esta vez de su segundo hijo con A$AP Rocky. No obstante, otros detalles del evento no deben ser olvidados, como el hecho que llevó varios accesorios y joyas suman millones de dólares.

El pasado domingo 12 de febrero se celebró la edición 2023 del Super Bowl, el cual tuvo como ganador al Kansas City Chiefs. No obstante, para aquellos que no están tan familiarizados con el fútbol americano, lo más importante es el icónico show de medio tiempo que suele incluir a algunos de los artistas más conocidos y talentosos.

Esta vez fue el turno de Rihanna, quien se presentó en el evento por primera vez. Habían muchos easter eggs en su concierto, incluyendo la teoría de que los bailarines eran espermatozoides y ella el óvulo.

Además, usó un abrigo acolchado Alaïa en honor a su difunto amigo André Leon Talley y un traje de Loewe. A parte de la ropa, las joyas que utilizó tienen un valor muy alto.

EL MILLONARIO PRECIO DE LAS JOYAS QUE USÓ RIHANNA EN EL SUPER BOWL 2023

El reloj de Jacob & Co

Una de las piezas que llevó Rihanna en el Super Bowl 2023 fue un reloj de Jacob & Co, la joyería de lujo de Jacob Arabo, que suele tener intrincados y creativos diseños, algo que va muy bien con la personalidad de la cantante. La correa era de piel de cocodrilo blanco y el contorno de la máquina estaba llena de diamantes blancos sobre una carcasa de oro.

En total, tomaron 360 que pesaron 11.26 quilates. Según la revista GQ, se trata del modelo Brilliant Skeleton Northern Lights y el color es Rose Gold Red. En la página web de la marca, se indica que tiene un precio de 94 mil dólares.

El modelo de reloj que llevaba Rihanna en el Super Bowl 2023 (Foto: Jacob & Co)

El anillo de Bayco

El accesorio más valioso que llevó Rihanna esa noche fue el anillo de Bayco Jewels con un rubí de 19,47 quilates y 5,66 quilates de diamantes alrededor, sobre una base de oro amarillo de 18 quilates. Esta joya pertenece a la Colección Imperial de la marca. De acuerdo con el portal Page Six, pudieron conversar con un representante de la marca que la pieza tiene un valor de 1 millón de dólares.

El anillo de rubí de la Colección Imperial de Bayco Jewels que llevó Rihanna en el show de medio tiempo (Foto: Bayco Jewels)

Aretes de diamantes de Messika

Después de llevar un lujoso reloj y anillos, sus orejas no podían quedar sin adornarse y Riri decidió que sería con varios aretes de diamantes de Messika de diferentes modelos. Uno era el Unique Illusionnistes Mono, el clip de diamantes Equilibristes, el arete individual Magnetic Love y el clip de diamantes Illusionnistes. En total, estas pequeñas piezas suman 12 mil dólares.