Road to Ultra Perú 2022 es una realidad para los miles de fans de la música electrónica. La última vez que este show vino fue en octubre del 2018. En esta nota te presentamos los últimos detalles que debes conocer para disfrutarlo al máximo.

¿Cuándo y dónde será el Road to Ultra Perú?

El evento será este sábado 8 de octubre en La Pelousse del Jockey Club. Los admiradoras podrán bailar al ritmo del electrohouse, dubstep, EDM, entre otros.

¿Quiénes tocarán en el Road to Ultra Perú?

En esta oportunidad, estarán artistas internacionales como Afrojack, DJ Snake, Nicky Romero y KSHMR. Asimismo, otras figuras peruanas como Kayfex y Tomas Young.

¿Qué canciones estarán en el Road to Ultra?

Cada DJ colocará sus más grandes éxitos. Por ejemplo, estarán “Turn up the speakers”, “No beef”, “Take over control”, “Get low”, “Taki taki”, “Lean on”, “I could be the one”, “Toulouse”, “Like home” y más.

¿Cuánto tiempo durará el concierto de Road to Ultra?

De acuerdo con la página de la productora, la duración será de 12 horas, por lo que se sugiere que se llegue temprano.

Los horarios son los siguientes:

KAYFEX: 6:30 p. m.

Tomas Young: 7:15 p. m.

Nicky Romero: 8:00 p. m.

KSHMR: 9:35 p. m.

Afrojack: 11:10 p. m.

DJ Snake: 12:45 a. m.

¿Aún hay entradas para el Road to Ultra?

Si deseas ir al concierto, puedes conseguir las entradas a través de la página de Teleticket con la opción del último lote.

GA: S/ 450

VIP: S/ 700

¿Cuáles son las recomendaciones para entrar?

Según los organizadores del evento, solo pueden entrar mayores de 18 años. De igual manera, se debe estar hidratado por la duración del show, ya que se puede ingresar desde las 3:00 p. m. Al entrar, seguir las indicaciones del local.

TE PUEDE INTERESAR: