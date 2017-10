Shakira y la maldición de sus canciones: ¿Hay una triste coincidencia entre Me enamoré y Día de enero?

NO.



La cantante de Barranquilla,Shakira, es la protagonista de los rumores de espectáculo en España. Distintos medios anuncian que su relación con el futbolistaGerard Piquéha terminado o está pasando por una crisis de pareja muy delicada. Hasta el momento ninguno se ha pronunciado, lo que genera que los rumores se hagan más fuertes… De ser cierto, esta ruptura coincidiría en algunos aspectos con su ruptura con Antonio de la Rúa: las canciones 'Día de enero' y 'Me enamoré'.

La canción Día de enero de Shakira es claramente dedicada a Antonio de la Rúa. Algunos creen que después de que esta canción se publicara, la relación entre ambos terminó. Ahora creen que 'Me enamoré', canción que Shakira le ha dedicado a Gerar Piqué, es la culpable de su separación como si se tratase de una maldición.

Sí, todos coincidimos en que Shakira ha sufrido mucho con sus relaciones pasadas y que se merecía esa felicidad con Gerard Piqué. Y puede ser que esa felicidad continúe, pues NO existe tal coincidencia entre 'Día de enero' y 'Me enamoré' ni ninguna maldición de sus canciones o mala suerte.



Entre el 2005 y el 2007, la canción 'Día de enero' de Shakira sonó en sus conciertos y era transmitida en las radios latinas. El video en la playa, la melodía romántica y la letra fueron la combinación perfecta para que sus fans quedaran encantados. Pero esta canción no cuenta cualquier historia.

Día de enero cuenta la historia de amor entre Shakira y su ex Antonio de La Rúa. Ella menciona el día de enero del 2000 en que lo conoció, también es clara la mención a la nacionalidad del argentino. "Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país/ Si yo te digo ¿cómo dices? tu aún dices ¿qué decís?", se escucha en la canción.

Shakira también le dedicó otras canciones románticas a Antonio de la Rúa. Anos antes, en el 2002, cuando todo era ilusión en la relación, ella le dedicó Underneth your clothes. En esta también se declara enamorada.

Muchos dicen que Día de enero tiene una maldición, pues que tras publicarse dicha canción, la relación entre ambos terminó. Pero no es del todo cierto. Shakria y Antonio de la Rúa estuvieron durante diez años (algunos dicen que once). En enero del 2010 se anunció el final. Si sacamos cuentas, fue después de cinco años del lanzamiento de Día de enero, que esa relación terminó.

Este año (2017 para aquellos desubicados), se lanzó la canción 'Me enamoré' de Shakira. El videoclip es protagonizado por Gerard Piqué y cuenta toda la historia de amor de ambos:

"Pensé: éste todavía es un niño / Pero, ¿qué le voy a hacer?" es una referencia a la diferencia de edad entre la cantante y el futbolista.

"Contigo yo tendría diez hijos /Empecemos por un par" es la mención a sus dos hijos: Milan y Sasha.

Aunque la canción no destaca por tener una buena letra o melodía, es una clara declaración de amor de Shakira a Gerard Piqué. Pero, al parecer, no es un claro reflejo de la realidad, pues esta relación (si aún no se ha terminado) enfrenta una crisis, una de las más fuertes.