'Vivo x El Rock 10': DJ Alan Walker alienta a la selección peruana antes de esperado concierto [VIDEO]

El DJ y productor discográfico noruego Alan Walker , uno de los más destacados en la actual escena electrónica, envió un saludo en video donde felicita a la selección peruana de fútbol por su próxima participación en el Mundial Rusia 2018.



"Hola Perú, soy Alan Walker , felicitaciones a la selección peruana. Nos vemos en Rusia 2018", dice el mensaje del creador del éxito "Faded" y quien será una de las principales atracciones de la segunda fecha del festival VIVO X EL ROCK , que se realizará este sábado 26 en la Avenida de la Peruanidad en Jesús María.



La décima edición del festival VIVO X EL ROCK tendrá en su segunda fecha a artistas como Deftones, Residente, Juanes, Zoé, Drake Bell, Vilma Palma e Vampiros, Los Cafres, Miguel Mateos, entre otros actos internacionales. La presencia nacional se dará con las bandas Mar de Copas, Amen, Zen, Leusemia, TK, Inyectores, Cementerio Club, entre otros. El evento musical más importante del país sale a la calle por primera vez en su historia para realizarse en la Avenida de la Peruanidad, en Jesús María, donde están instalados dos escenarios estelares, mientras que un tercero está instalado en la Concha Acústica del Campo de Marte. Las entradas siguen a la venta en Teleticket a 99 soles.



El cartel internacional de esta edición de aniversario es sin duda el más variado de todos los ofrecidos por el evento hasta la fecha, ya que no solo se limitará al rock propiamente dicho, sino que apostará por géneros como el metal, electrónica, reggae, fusión y pop, con mucho más presencia que en años anteriores. Asimismo, gran parte de los artistas peruanos que tocarán este año en VIVO X EL ROCK lo harán por primera vez en su historia, lo cual convierte al festival en una verdadera plataforma de difusión de artistas emergentes y consagrados en nuestro país.



Luego de varios años de espera, Deftones se presentará finalmente en VIVO X EL ROCK . La banda de “Chino” Moreno y Stephen Carpenter debutará en el Perú como parte de su gira “South America 2018”, que también los llevará por Argentina, Chile y Colombia. Considerado como uno de los grupos de metal alternativo más importantes del mundo, posee discos muy importantes para sus seguidores, como “Adrenaline”, “Around The Fur”, “White Pony” y “Diamond Eyes”, de donde han salido sencillos como “Change (In the House of Flies)”, “Digital Bath” y “Minerva”.



El colombiano Juanes regresa al Perú luego de varios años de ausencia. El creador de “La camisa negra” se presentará por primera vez en el festival a poco de haber editado su más reciente disco “Mis Planes son Amarte”. El puertorriqueño Residente, excantante de Calle 13, también debuta en VIVO X EL ROCK convertido en una de las estrellas más importantes de la música latina. El polémico cantante vuelve al Perú tras recibir el Grammy y Grammy Latino por su homónimo debut solista, que presentará junto a los éxitos de su antigua banda.



La décima edición del festival VIVO X EL ROCK ofrecerá diversas experiencias al público, como un patio de comidas con variadas opciones alimenticias elaboradas por los mejores food trucks de la ciudad, así como un área para la recarga de celulares, guardarropa e innumerables puestos de cerveza, agua, gaseosas y energizantes.