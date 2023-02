Yahaira Plasencia, es la única representante peruana en los Premio Lo Nuestro de la cadena Univisión. La salsera ya se encuentra en Miami, ciudad donde este jueves 23 de febrero se realizará a la gala de premiación que reconoce a lo mejor de la música latina en el Dade Arena de Miami.

¿En qué categoría está nominada y con quiénes está nominada?

Yahaira Plasencia ha sido una de las seleccionadas en la categoría Canción del Año - Tropical de los Premio Lo Nuestro por “La cantante”, su colaboración junto al rapero peruano Ator Untela y comparte la nominación con artistas de talla mundial como Prince Royce (“Lao a Lao”), Marc Anthony (“Mala”), Romeo Santos (“Sus Huellas”) y Luis Figueroa (“Todavía te espero”).

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre su nominación?

La salsera ya está en Miami y durante su gira de medios visitó el magacín “La Voz de la Mañana” donde indicó: “Estoy muy contenta por esta nominación en ‘Premios’, estoy súper agradecida con mi equipo de trabajo y la gente de Perú que siempre me apoya… Soy la única mujer haciendo tropical, estoy feliz de poder representar a mi país. Estoy emocionada, el solo hecho de estar nominada es muchísimo para mí, es un paso muy importante en mi carrera”, sostuvo.

“Estar nominada con Marc (Anthony), a quien tuve la oportunidad de conocer aquí, con Prince, con Romeo, con Luis es muchísimo para mí, que (este jueves) sea lo que Dios quiera”, acotó Yahaira Plasencia quien está enfocada en la consolidación de su carrera internacional, y por ello viene ultimando los detalles del lanzamiento de un nuevo álbum que debe ver la luz en marzo entrante.

Yahaira Plasencia contó que tardó tres horas en pedirle una foto a Marc Anthony. (Foto: Instagram @yahairaplasencia)

Quiere colaboraciones con Natti Natasha, Anitta y Karol G

Consultada sobre qué se viene luego de Los Premios Lo Nuestro en su carrera, gane o no el trofeo, Yahaira refirió que ser cantante es una carrera de largo aliento y para valientes. “Sé que por toda la coyuntura no he estado sacando mucha música en los últimos años, pero este 2023 será un año de lanzamientos musicales”, dijo.

“Sigo trabajando en un nuevo disco, sigo haciendo música, voy a seguir grabando. Debo confesar que me he caído muchas veces, pero siempre me he sabido levantar a base de trabajo” , acotó Yahaira, a la par de confesar que le encantaría hacer colaboraciones con artistas femeninas como Natti Natasha, Anitta y Karol G…, entre otras.

Como parte de la nueva generación de artistas que hace salsa, Yahaira sostuvo que la mejor forma de mantener vivo el género es fusionándolo. “Hay que actualizar la salsa para que llegue a los jóvenes, que se junten los salseros antiguos con los cantantes urbanos, creo que esa es la fórmula para que la salsa siga creciendo”, concluyó.

Yahaira Plasencia perdería el apoyo de Sergio George.

¿Quiénes tiene más nominaciones a los Premio Lo Nuestro?

Sebastián Yatra parte como favorito a la premiación con diez nominaciones. Bad Bunny, el colombiano Camilo, la estadounidense-mexicana Becky G, y la banda mexicana Grupo Firme, tiene nueve nominaciones cada uno.

Entre los 192 nominados de este año, que “abarcan todos los géneros de la música latina dentro de 39 categorías”, de acuerdo a los organizadores, figuran además con ocho nominaciones Maluma, Ozuna y Daddy Yankee.

La esperada ceremonia de los Premios Lo Nuestro será conducida por Paulina Rubio, Adrián Uribe y Alejandra Espinoza y en el Perú podrá ser seguida en las redes sociales de la cadena Univisión.