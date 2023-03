Recordó su mala experiencia. Natalia Otero confesó, en un video publicado en sus redes sociales, la experiencia que tuvo con Laura Huarcayo durante su paso por el reality ‘Bienvenida la tarde’.

Natalia Otero y su fuerte confesión sobre Laura Huarcayo

La argentina indicó que aunque en un principio Huarcayo la protegía y estimaba, después de un malentendido la sacó del programa: “E n esa época Laura Huarcayo me quería y me defendía, después me echó como un perro, pero en ese momento me amaba. Después pasaron cosas y ella no me quiso más”.

Además, indicó que después de romper la amistada que tenía con la conductora de televisión, estuvo emocionalmente resquebrajada, ya que estimaba a Laura.

“Durante años seguí sufriendo porque no me quería más y lloraba y sufría y soñaba por Laura Huarcayo porque yo la amaba y hubo un malentendido y ella no me quiso más”.

Por último, expresó que hace poco soñó con la exmodelo y que a pesar de todos los malentendidos, aun la estima: “Yo me quedé traumada varios años, hace poco soñé con Laura Huarcayo. Pero yo la amo, la sigo queriendo”.

Natalia Otero y su fuerte confesión sobre Laura Huarcayo. VIDEO: Instarándula

