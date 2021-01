La actriz Natalia Salas, recordada por ser parte del elenco de la exitosa teleserie ‘Al fondo hay sitio’, celebró el primer mes de nacido de su hijo Leandro con un tierno video y un bello mensaje de lo que ha significado la llegada de su hijo a su vida.

“Hace un mes alumbraste nuestro mundo con tu llegada Leandro. Cada día ha sido de aprendizaje, pero sobre todo de amor. Mucho amor por ti. No sabía que podía sentir tanto amor, hasta que te pusieron en mi pecho esa mañana de diciembre. Te amo con cada célula de mi cuerpo pedacito”, señaló Natalia Salas.

“Gracias por escogerme como tú mamá. Feliz primer mes bibito Mío. Feliz primer mes al mejor papá, al amor de mi vida @chejocoloma. Gracias por ser el Papá de mi hijito. Por cuidarlo tanto, por crear ese vínculo irrompible, por ser el mejor compañero y marido del mundo. Te amo infinito vira. Y feliz primer mes de mamá a mí... Que soñé mucho con todo, pero la realidad supera a esos sueños. Soy bendecida y muy feliz”, agregó la actriz.

La actriz se disculpó con su hijo por las “fachas” con las que se tomaron las fotos y lamentó que su familia aún no conozcan al pequeño debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Además, reveló que mientras daba a luz la clínica le puso la canción ‘Mi alma entre tus manos’, algo que calificó como “hermoso”.

Natalia Salas dio a luz el mes pasado, días antes de la Navidad, y compartió en sus redes sociales todos los detalles del nacimiento de su hijo, a quien esperó con mucho amor. Cada etapa de su embarazo también fue compartido con sus casi millón de seguidores en Instagram.

“Estoy echada, Leandro está siendo motorizado... Me hicieron las pruebas de rigor, la ecografía y sí efectivamente he roto fuente, pero Leandro no está encajado. Por lo que el médico ha optado por hacerme cesárea mañana a las 6 de la mañana, porque hoy he comido como si fuera el fin del mundo”, contó en sus historias horas antes de dar a luz.