La actriz Natalia Salas anunció por redes sociales que se convirtió en mamá. Desde la noche del último lunes, la también presentadora de televisión dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que iba a dar a luz.

En unos videos que compartió en sus historias señaló que se le rompió la fuente y estaba en camino a la clínica, junto a su pareja, el fotógrafo Sergio Coloma. Sin embargo, su pequeño Leandro no nació en ese momento pues no se encontraba listo para un parto natural.

“Estoy echada, Leandro está siendo motorizado... Me hicieron las pruebas de rigor, la ecografía y sí efectivamente he roto fuente, pero Leandro no está encajado. Por lo que el médico ha optado por hacerme cesárea mañana a las 6 de la mañana, porque hoy he comido como si fuera el fin del mundo”, comentó en sus historias.

Asimismo, la exconductora de “América Hoy” indicó que la mañana de este martes sería sometida a la intervención que le permitiría conocer por fin a su hijo. “Mis últimas horas con panza. Mañana ya voy a tener a mi bebito”, dice en otro clip.

Cabe señalar que la actriz ha mostrado todo el proceso de crecimiento de su primer hijo en sus redes sociales. Al momento de publicar esta nota, Natalia Salas ya debe haberse convertido en mamá, pues su cesárea estaba programada para las 7:30 a.m.

Natalia Salas ya es mamá: La actriz contó su proceso en redes sociales

