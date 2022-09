La actriz Natalia Salas dijo que el teatro se ha convertido en una terapia para salir adelante y superar la operación al seno que tuvo hace unos días, al ser diagnosticada con cáncer. Contó que acaba de estrenar la obra ‘Las chicas del 4to C’, en el teatro Pirandello, compartiendo escena con Anahí de Cárdenas, Stephanie Orué, Gina Yangali y Luciana Arispe. Además, indicó que espera casarse con Sergio Coloma, padre de su hijo, quien hace unos meses le dio el anillo.

“ Esta comedia es como hacer terapia , si no estaría en el teatro posiblemente estaría creando más contenido, viendo qué hacer o a dónde viajar, porque estar echada en mi cama no podría. Nunca me ha gustado eso y menos ahora, me inyecta mucha energía. Me tomo mis descansos pero necesito estar activa y ahora con estas circunstancias es una obra importante para mí que nunca voy a olvidar... así que soy feliz en estas dos horas de función porque olvido que soy paciente oncológica y me convierto en ‘Fernanda’, mi personaje en la obra donde puede cantar y bailar”, afirmó Natalia Salas.

Además, aconsejó que todas las personas que son diagnosticadas con cáncer deben buscar fortaleza interior y ayuda para superarlo, porque es posible.

“A las mujeres, a todos los que pueden llegar a tener cáncer les diría que tengan mucha paciencia, porque es un proceso muy largo; a mí me han dicho que mínimo son diez años de tratamiento porque tengo un cáncer hormonal ... es largo, pero hay que transitarlo. En el momento es duro y si quieren llorar, lloren; pero no se queden ahí, todo detectado a tiempo tiene solución. Con todo menos miedo ”, añadió la actriz.

Luego, señaló que tenía pensado casarse el próximo año, pero sus planes cambiaron por la enfermedad. “Me dieron el anillo, pero no la fecha, ja, ja. ja. Sucede que nosotros tenemos que afrontar todo con nuestro propio pañuelo y es caro, por lo menos para lo que yo quiero, entonces tenemos que ahorrar. Yo pensaba que podría ser el próximo año pero los planes han cambiado, pues también quería volver a ser madre pero eso no va a ser posible porque me van a inducir a la menopausia. Si me dice ‘vamos a casarnos’ y estoy pelona, pues no importa, yo me caso, es ahora o nunca, ja, ja, ja . Hay que aprovechar el momento”, enfatiza Natalia Salas.

Las actrices Gina Yangali, Anahí de Cárdenas, Natalia Salas, Luciana Arispe y Stephany Orué son las actuales protagonistas de la obra ‘Las chicas del 4to C’, que se estrenó en el teatro Pirandello y que está inspirada en los años 90 y cuenta la historia de cinco amigas que estudian en un colegio conservador y religioso de Lima, que es el escenario perfecto para que revelen sus historias.

TE PUEDE INTERESAR

Andrea Arana: “Si Gabriela Herrera no opina de Yahaira Plasencia, no tiene titulares”

Andrea Llosa sobre pelea entre Rodrigo González y Magaly Medina: “Si quieren yo los amisto”

Álvaro explota contra Peluchín y niega reconciliación con Sofía: “Por rating no pueden especular, reflexionen”