Natalia Salas fue entrevistada por ‘Estás en todas’ sobre su tratamiento contra el cáncer de mama. Además, comentó acerca de su regreso al teatro con ‘Las chicas de 4to C’ y se encuentra agradecida por el cariño del público.

En la performance aparece junto a Anahí de Cárdenas, Luciana Arispe y Stephany Orué en el teatro Pirandello. La actriz reveló que ha sido una de las mejores experiencias de su vida y que fue ovacionada por los espectadores en el día de estreno.

“Ese día fue hermoso, no era consciente de la magnitud de las redes sociales. Cómo que todavía me sigo asombrando, yo me di cuenta de que éramos conocidos en redes”, comentó.

“Me puse a llorar de emoción. El no parar, el no detenerme a hacer mis cosas, me empodera. Todos esos aplausos, yo siento que fue como una quimioterapia ”, agregó.

De igual manera, está emocionada de realizar este sueño porque fue diagnosticada de cáncer mientras se preparaba. “Es mágico, yo estaba ensayando esta obra y en el proceso de este ensayo es donde me entero de que tengo cáncer, ahí hubo la posibilidad de que haya un reemplazo, pero yo dije no me quiero ir de aquí ”, explicó.

Además, ella se sentía nerviosa antes de entrar al escenario. “ Yo no voy a dejar que nada me gané , así que me puse a ensayar una semana qué no me podía ni parar de mi cama y de ahí entramos al teatro a estrenarlo”, finalizó.