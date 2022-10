Natalia Segura , la influencer colombiana, novia de Ignacio Baladán , fue una de las conferencistas que abordó el tema ‘¿Cómo generar contenido en redes como un pro’? en el marco del Festival Heat GYE que se desarrollará este 20 de octubre. ‘La Segura’, también habló de su relación con el chico reality y dijo le gustaría que él sea el padre de sus hijos.

Natalia, ¿cómo haces con Ignacio para llevar una relación a distancia?

Mi cosita deliciosa, mi Ignacio, tan bello

Pero cómo hacen, entiendo que existe la tecnología para acortar distancia, pero las caricias, los besos…

De hecho me hace demasiada falta, ya llevamos como 15 días sin vernos presencialmente, pero tenemos un promedio de 15 días, 20 o a veces un mes para que uno viaje y nos encontremos. Sé que hace poco estuvo en Europa trabajando y yo estoy aquí, en Guayaquil haciendo lo mismo y, lo básico para que una relación funcione es la comunicación.

Nada de cantar ‘Felices los cuatro’

Honestamente si eso pasa en otras parejas es porque no funciona la relación. Ignacio sabe la mujer que soy, sabe que dónde esté siempre lo voy a respetar y sé que dónde él esté también me va a respetar. Hasta ahorita no tengo queja de él, espero no tenerla porque yo se lo digo en el Perú te pillan y sabe que no se puede poner graciosito.

Lo vacilan mucho, dicen que está muy enamorado de ti

Ignacio es un gran hombre, siempre digo que él es mi futuro esposo y yo la madre de sus hijos, solo puedo decirte que hasta el momento estamos muy felices y llevamos una bonita relación, dejamos que fluya la vida.

CONFERENCISTA EN FESTIVAL HEAT GYE

Cambiando de tema, como conferencista del Festival Heat GYE, cómo se genera contenido en las redes sociales pro, porque siempre están los ‘haters’

Lo más importante es saber que la gente no te define, porque la gente que te critica no sabe ni el 1% de tu vida, de lo que haces para superarte, en mi caso por salud mental no leo nada de esas cosas negativas porque no te suman.

¿Los bloqueas’

Cuando pasa eso digo: Voy a crear un perfil falso para que ahí tire todo su odio, en redes sociales si te insultan o dicen algo es porque eres importante no hay que hacerle mucho caso.

Al lado de otros influencers como Kunno, Marko, Kevlex comentaste que preparas mucho tu contenido.

Sí, en mi caso yo hago un guion para que fluya bonito y guste al público que nos sigue y vuelve viral nuestro contenido. Este es un trabajo de sol a sol como cualquier otro y hay que respetarlo.

¿Cuándo vas para Perú'

Yo amo ir para allá y comer tan rico, espero ir pronto.





