Natalie Vértiz y Choca Mandros presentaron un informe este sábado, en ‘Estás en Todas’, sobre las fanáticas que conocieron a sus ídolos y terminaron casándose con ellos. Frente al tema, el conductor del programa sabatino de América Televisión ‘troleó' a su compañera comparándo la situación con su romance con Yako Eskenazi.

“También se le cumplió el sueño a Natalie”, dijo Choca entre risas. “Ay, tú no tienes idea de nada, cómo se nota que no eres mi amigo, no prestas atención”, le contestó la ex Miss Perú antes de aclarar cómo conoció y comenzó su relación con su ahora esposo y padre de sus hijos.

Según explicó, antes de conocer a Yaco no era su fan y ni siquiera sabía quién era. “ No era su fan, ahora sí soy fan de mi esposito, pero antes de conocerlo, sí sabía quién era porque le pregunté a mi hermanita Camilla, ella no me va dejar mentir. Le dije ‘¿tú conoces a este chico? ¿lo conoces de Esto es Guerra?’ y ella me dijo ‘sí sé quién es Yaco, sí está en el programa’. Entonces entré con esa idea y le dije ‘ah, tú eres Yaco, mucho gusto”, expresó la conductora de Estás en Todas.

Asimismo, aseguró que ahora es la fanática número uno de Yaco Eskenazi y lo calificó como ‘hermoso’ y el ‘mejor papá del mundo’.

