La conductora de ‘Estas en todas’, Natalie Vértiz explotó contra el líder de los ‘Combatientes’ y lo calificó como una “aburrido, insípido y sin personalidad” durante la última emisión del programa sabatino.

Todo sucedió cuando Rafael Cardozo le tocó ser parte de una secuencia con Choca Mandros, en la que si no respondía la pregunta tenía que comer o tomar una bebida exótica.

El conductor Choca le preguntó a Rafael quién es más aburrida si Natalie Vértiz o su novia Cachaza, él no quiso responder la pregunta y prefirió el castigo. Al final la secuencia, Natalie Vértiz se pronunció muy molesta con su productor por la pregunta y con Rafael Cardozo por no contestar claramente.

“Bien aburrido, te veo, Luchito Otani (productor), estoy a punto de renunciar... la verdad para mí Rafael es aburrido, insípido y sin personalidad, por favor como no va a elegir (entre ella y ‘Cachaza’)”, señaló fastidiada.

“Lo único que puedo decir que Rafael es un sin personalidad, no sabe ni siquiera elegir entre Yaco y Nicola (fue otra se las preguntas). Alguien que tiene personalidad y que sabe que quiere en la vida, puede decirlo sin problema, pero Rafael está donde le conviene, doble cara horrible. No, se me cayó. Estoy un poco resentida hoy día”, expresó molesta.

