La modelo y conductora de televisión Natalie Vértiz presentó ayer a las diez finalistas del concurso ‘Model of the year Perú 2022′ y dijo estar muy contenta de darle oportunidad a las nuevas generaciones de modelos en nuestro país. Además, contó que se organiza muy bien para cumplir con sus labores sin descuidar su hogar y está contenta porque su amiga ‘Ale’ Ventura está en la recta final de su embarazo.

“ Estoy muy orgullosa de las chicas, ‘Model of the year Perú' es un proyecto tan bonito, sobre todo para darle oportunidad a las nuevas generaciones de modelos en nuestro país . Lo que me encanta es que encuentro chicas no solamente que, bueno lo verán en la pasarela, modelan espectacular y todo, sino que realmente son modelos a seguir, que era algo muy importante este año”, comentó Vértiz.

Natalie, estás full trabajo con el programa ‘Estás en Todas’ y las grabaciones de ‘Al fondo Hay Sitio’, ¿de dónde sacas tiempo?

Bueno, intento siempre hacer mis cosas de manera profesional y le doy prioridad a las cosas que más me importan, que no solamente es la maternidad, porque muchas personas piensan ‘que como eres mamá tienes que dedicarle tiempo a tus hijos’, que es lo más importante en mi vida, pero mi carrera también es importante. Entonces, trato de dividir mi tiempo a más no poder así esté cansada muchas veces.

Estamos a puertas de terminar el año, ¿seguirás conduciendo ‘Estás en todas’?

Para mi es muy importante seguir creciendo en lo laboral, creo que ‘Al fondo hay sitio’ ha sido una gran oportunidad. De hecho, quiero seguir actuando, no sé exactamente si voy a seguir en la serie, pero lo que sí es seguro es que quiero seguir actuando, seguir con los talleres y me encantaría seguir en ‘Estás en todas’ con ‘Choquita’, igual nada está dicho, pero amo estar con las familia peruana los sábados por la mañana y espero seguir haciéndolo.

‘Ale’ Venturo estuvo invitada a tu evento, pero no llegó...

Sí, estaba invitada, pero está de viaje, sino estaría acá apoyándome como siempre. Somos amigas desde los seis años.

‘Ale’ ya está en la recta final de su embarazo...

Sí, ya le falta poco, así que ahí estaré con ella siempre, apoyándola.

¿Cómo la ves anímicamente después de todo lo que se comentó?

Lo único que quiero para ella es tranquilidad y si ella está bien ahorita, la apoyo en todo.