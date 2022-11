La modelo Natalie Vértiz continúa destacando en sus proyectos, esta vez, organizó su evento del concurso ‘Model of the year Perú 2022′ y las cámaras de ‘Amor y Fuego’ llegaron al lugar. La reportera del magazine le consultó por el ampay que protagonizó Rodrigo Cuba en Piura y así respondió.

“ Sí, así es. Bueno, ya se enteraron, así que feliz por ella y por Rodrigo también ”, mencionó Natalie sobre la estado de gestación de Ale Venturo, quien ahora ha viajado con el futbolista a Miami a comprarle ropa a la bebé.

La periodista del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre no se quedó callada y le consultó por el ampay de Rodrigo Cuba y el rápido perdón de Ale Venturo.

“ Te quería pregunta por esa parte que vimos de Rodrigo bailando... ”, mencionó, sin embargo, Natalie prefirió no entrar en detalles. “ Ah no sé, no sé, no sé ”, contestó.

TROME | Natalie Vértiz reacciona al ampay de Rodrigo Cuba

NATALIE APOYA EN TODO A ALE VENTURO

En entrevista para Trome, Natalie Vértiz contó que se organiza muy bien para cumplir con sus labores sin descuidar su hogar y está contenta porque su amiga ‘Ale’ Venturo está en la recta final de su embarazo.

“Sí, estaba invitada, pero está de viaje, sino estaría acá apoyándome como siempre. Somos amigas desde los seis años (...) Sí, ya le falta poco, así que ahí estaré con ella siempre, apoyándola . Lo único que quiero para ella es tranquilidad y si ella está bien ahorita, la apoyo en todo”, dijo.