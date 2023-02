LE DA SU BENDICIÒN. Nataniel Sánchez dijo sentirse feliz con el éxito que viene teniendo la serie “Al fondo hay sitio”, de la fue parte en las primeras temporadas. Además, también se refirió la buena aceptación que han tenido los nuevo personas.

La actriz admitió que le encanta que Erick Elera (Joel) tenga la oportunidad de volver a enamorarse en la ficción de Maria Grazia Gamarra (Macarena).

“Me parece maravilloso que se enamore el personaje de Joel, que vuelva con una pareja maravillosa con Maria Grazia. Feliz de que la serie genere historias nuevas y que la gente se enganche con nuevos personajes, quiera, adopte a un nuevo personaje”, puntualizo en una entrevista con “Estas en todas”.

¿NATANIEL TIENE PENSADO VOLER A AFHS?

Nataniel, quien actualmente radica en España, contó que solo volverá a Perú para proyectos cortos. Y aseguró que dentro de sus planes no está hacer “Al fondo hay sitio”.

“Nunca voy a decir ‘no voy a ir de ninguna manera’ porque no sé qué traerá la vida. No tengo planes para hacer Al fondo hay sitio, me alegra de sobremanera el éxito que tiene ahora. Este proyecto me dio tanto porque yo fui feliz cuando rodaba la serie”, manifestó.

Finalmente, la peruana contó que recibió un llamado previo a que arranque las grabaciones de AFHS. “Yo tuve una conversación con el canal recién cuando la serie se lanzó porque algunos personajes estábamos convocados para este retorno, en ese entonces dije que no. Ahorita tengo proyectos en mente, cosas abiertas que estoy desarrollando, entonces sí complica ir a Perú para rodar la serie”, reveló.

