Mientras muchos piden su regreso a Al fondo hay sitio, Nataniel Sánchez brindó detalles sobre su vida en España y reveló que no cuenta con trabajo estable en la Madre Patria. La recordada ‘Fernanda de las Casas’ tuvo una conversación con Estás en Todas, donde tocó este y muchos temas.

Sánchez contó que tuvo que empezar desde cero en España y que todavía no tiene un puesto fijo. Solo proyectos; pero ‘nada estable’. “He crecido en el arte, haciendo arte (...) no con la fama, la fama llegó a mi vida gracias a Al fondo hay sitio”, opinó.

Nataniel Sánchez confiesa que no tiene trabajo estable en España Estoy tocando puertas

Señaló que cuanto está rondando en algún proyecto, se siente como un pez en el agua, ‘por más que sea una escena pequeña o un temporada corta de teatro’.

“Yo aquí no tengo estabilidad laboral porque yo estoy tocando puertas. Estoy tocando muchas puertas. Construir mi camino para, cuando llegue la oportunidad, estar preparada”, manifestó Nataniel Sánchez.

