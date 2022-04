Néstor Villanueva no sale del ojo de la tormenta. Y es que una de las jovencitas con quien se le viene relacionando rompió su silencio y aseguró que es el cumbiambero quien la busca insistentemente y no sabe aceptar un no como respuesta.

“Al señor Néstor Villanueva lo conozco desde los 16 años, de joven tuve una relación con él, se acabó el día que él estuvo con su actual esposa (ellos se conocieron al grabar ambos un videoclip) y fue el motivo que se termine mi relación por mi lado, porque nunca me lo dijo. Yo era menor de edad y pude superar esos momentos difíciles”, narró Tessy en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, contó que con el paso de los años se lo encontró en diferentes eventos y recientemente él consiguió su número persona. “Ha estado buscándome insistentemente y ya desde diciembre tengo al señor Néstor buscándome hasta el día de hoy, indicando que está soltero, que terminó su relación actual y que no pensaba regresar con su esposa”, reveló la bailarina.

Asimismo, aseguró que Néstor Villanueva le manda capturas de sus lugares de trabajo, de los sitios donde entrena y donde realiza anfitrionaje. “Le pido a él, como se lo dije de mil formas, que no vuelva a buscarme y menos me mencione porque sí sacaré las pruebas de todos sus mensajes que él insistentemente me busca (hasta el día de hpy) porque se está mencionando mi nombre como si yo lo buscara”, amenazó Tessy.

