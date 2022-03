Néstor Villanueva rompió su silencio luego del ampay que protagonizó con Sofía Cavero, una animadora y ex actriz triple X, con quien fue captado disfrutando en su camioneta durante toda la madrugada, pese a que recién hace pocos meses se separó de Florcita Polo.

El cumbiambero se presentó en Amor y Fuego y dio detalles de las imágenes del programa, que generaron la reacción de Flor y de su madre, Susy Díaz, quien aseguró que su hija le pediría el divorcio.

“Quiza yo diga algo y no lo vayan a creer, yo en ningun momento he hecho nada malo. Ese día era un evento, tengo las pruebas, pero por cosas de tiempo no se dio, era un cumpleaños, tenia que ir a cantar y me llegaron a pagar... yo estaba con camisa porque iba a cantar, pero los que me conocen, saben que en mi carro tengo mi ropero, yo habia tomado, yo no tomo... las imagenes se presan a otras cosas, no me cambié delante de ella, porque yo estaba con mi camisa... yo no he estado solo, estaba otra persona”, explicó nervioso Néstor Villanueva.

En ese sentido, se preguntó por qué la audiencia no piensa que Sofía Cavero estaba con la otra persona dentro de su auto, y sí con él. “Estabamos conversando mi amigo y yo, he tenido semanas muy complicadas y quería un traguito para desestresarme, yo no quise irme manejando habiendo tomado, dije me voy a quedar en mi carro descansando, por eso me quité la camisa”, agregó entre risas.

Asimismo, aseguró que Sofía Cavero no es su amiga, sino de la persona que lo acompañaba, y hasta que no la conoce. “Quiero recuperar a Flor, quiero a mis hijos juntos”, indicó Néstor Villanueva.

FLORCITA ROMPIO SU SILENCIO

Florcita Polo se presentó en el programa ‘En Boca de Todos’ y rompió su silencio sobre el ampay de su aún esposo Néstor Villanueva con una bailarina triple X y recientemente con Toñizonte. La hija de Susy Díaz aseguró que está separada de él hace tres meses y no hay vuelta atrás.

“En realidad tenemos una etapa de padres, yo estoy hace tres meses ya separada de Néstor, pronto divorciada totalmente, solo nos une nuestros hijos. Ya estoy empezando los trámites de divorcio”, respondió Flor Polo a las preguntas de Tula y Maju.

Además, Florcita remarcó que tras la polémica desatada de Néstor Villanueva, ella continúa trabajando por el bienestar de sus pequeños hijos. En esa línea, confirmó que ya tiene decidido la separación con el padre de sus hijos.

“El señor (Néstor Villanueva) puede hacer con su vida lo que desee. Es el papá de mis hijos, yo lo respeto, no voy a hablar absolutamente nada malo de él, lo único que quiero es dejar el tema cerrado. Soy una persona que trabajo todos los días sacando a mis hijos adelante, entonces todo esto quieras o no le afecta a mis hijos, su tranquilidad emocional”, precisó.

En otro momento, Florcita Polo admitió que está decepcionada de Néstor Villanueva debido a que no habría pensado en sus hijos ante el escándalo por sus ampays.

“Me siento un poco afectada por ellos y por el bien de mis hijos prefiero no tocar el tema... Me decepcionó mucho por mis hijos, Adriano está mayor, tiene 10 años, fue muy fuerte y muy difícil la semana, estuve expuesta, es por eso que les pido a todos que por la tranquiidad de mis hijos y la mía no me pregunten. Le deseo lo mejor en su vida artística y personal”, dijo.

