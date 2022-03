El cantante Néstor Villanueva terminó por enterrar su matrimonio con Florcita Polo. El cumbiambero fue ampayado por ‘Amor y Fuego’ con una bailarina, ambos pasaron toda la madrugada en la camioneta del aún esposo de la hija de Susy Díaz.

En las imágenes se puede ver que el vehículo se mueve e incluso, en un momento, las lunas se empañan. Sin embargo, Néstor Villanueva aún no se ha pronunciado sobre su actual estado sentimental pese a la difusión del video.

Néstor Villanueva: ¿Quién es Sofía Cavero?

Es poco lo que se conoce de la acompañante de Néstor Villanueva. En redes sociales, Sofía Cavero se presenta como conductora, cantante, modelo, anfitriona y bailarina profesional.

Según su Instagram, actualmente, se desempeña como conductora en Fama TV, señal que llegaría a nivel nacional. En uno de sus publicaciones, se puede ver a Sofía Cavero realizando una entrevista a una emprendedora en Chorrillos.

Sofía Cavero se presenta como conductora, bailarina y modelo

Además, trabajó en un evento con Manolo Rojas, quien aparece en uno de sus videos de TikTok.

No obstante, el mismo Rodrigo Gonzáles indicó que la bailarina fue una absoluta desconocida hasta el ampay con Néstor Villanueva. “Qué raro si es bailarina, conductora (…) Nosotros nunca en nuestra vida la hemos visto”, dijo.

Peluchín anuncia bomba sobre Sofía Cavero

Durante el programa, Gigi Mitre se le acercó a Rodrigo Gonzáles para mostrarle su teléfono, con información sobre Sofía Cavero y Néstor Villanueva.

“¿Cómo me vas a enseñar eso? (...) Ya no sé quién era el que hacía ‘karaoke’ dentro del auto (…) Mañana sabremos quién es Sofía. No me lo esperaba”, dijo ‘Peluchín’, mientras Gigi no podía con la risa y sorpresa.

