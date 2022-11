Néstor Villanueva apareció en ‘América hoy’ para la sección del ‘Cholo power’ vivo más sexy de la farándula, donde Deyvis Orosco y Eduardo Rabanal fueron los participantes de este concurso; sin embargo, Janet Barboza aprovechó la oportunidad de burlarse del cantante.

Durante la secuencia, apareció una fotografía del intérprete de ‘Jugadora’ donde aparecía con brackets. Ethel le pregunta cuántos años tenía en aquel entonces. “Esa foto ha sido una entrevista en una radio, en RPP si más lo recuerdo, en el año 2004, un promedio de 17 años”, contesta.

Aunque la ‘Rulitos’ no se quedó callada y bromeó con el cantante. “¿Es verdad que en está época eras un hombre fiel y que después se malogró todo?” , dijo. Aunque, la expareja de Florcita Polo prefirió no responder. “No te me prendas, Janet” , dijo.

Néstor Villanueva visitó 'América hoy'

Tessy Linda asegura que Néstor engañó a Florcita Polo con ella

A inicios del 2022, Tessy Linda apareció en ‘Amor y fuego’ donde reveló que tuvo un romance secreto con Néstor Villanueva, hasta enseñó las pruebas del engaño. “ Yo le puse el pare hace tres meses. Conversamos y dijimos que continuábamos con la amistad. Sí pasó algo en su momento” , comentó.

“ No solo a Flor le ha llorado, a mí también (...) Yo lo conocí muchos años atrás, yo pienso que ahí hubo algo que no se terminó con la historia que él dejó, porque a mí me pusieron los cuernos primero, él es el casado y yo estoy soltera ”, explicó.