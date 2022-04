LO ECHÓ CON TODO. Luego de enviar un comunicado en el que se deslindaba de cualquier relación con Néstor Villanueva, la bailarina Tessy Linda salió al frente y se presentó en Amor y Fuego, para contar toda su verdad sobre su vinculación con el todavía esposo de Florcita Polo.

Según comento, mantuvo una relación con el cumbiambero hasta hace tres meses, cuando todavía estaba con la hija de Susy Díaz. “Yo le puse el pare hace tres meses. Conversamos y dijimos que continuábamos conla amistad. Sí pasó algo en su momento”, reveló.

“Florcita te pusieron los cuernos”, dijo Gigi Mitre. “Disparen todo, confirmado por la misma protagonista, Florcita, te fueron infiel con Tessy Linda según sus propias palabras”, añadió Rodrigo González fuiel a su estilo.

La bailarina también indicó que Néstor Villanueva se comunicó con ella la semana pasada, cuando Amor y Fuego sacó un audio de los dos. “No solo a Flor le ha llorado, a mí también. Eso es lo que me fastidió más, cuando yo le pedí que aclare porque se está mencionando mi nombre”, dijo Tessy Linda.

Asimismo, indicó que viene trabajando hace mucho tiempo en el ambiente artístico pero que nunca se ha visto involucrada en líos mediáticos. “Yo lo conocí muchos años atrás, yo pienso que ahí hubo algo que no se terminó con la historia que él dejó, porque a mí me pusieron los cuernos primero, él es el casado y yo estoy soltera”, acotó.

TESSY LINDA: NO ESTUVE CON NÉSTOR POR VENGANZA

Tessy Linda comentó que hace muchos años, cuando ella era menor de edad, mantuvo una relación con Néstor Villanueva y este la engañó con Florcita Polo, cuando se conocieron por la grabación de uno de sus videoclips.

Según la bailarina, no retomó su relación con el cantante ahora último porque quería vengarse de Flor. “Venganza nunca, porque yo también soy mujer y no me gustaría que me hagan algo así. No fue venganza, en su momento yo también caí en las cosas que él me decía” explicó.

Finalmente, aseguró que Néstor Villanueva es una persona muy insistente. “No es un tipo malcriado, insiste y tiene la forma de hacerlo”, indicó.

Tessy Linda se presentó en Amor y Fuego y echó con todo a Néstor Villanueva, el todavía esposo de Florcita Polo.

