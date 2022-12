El cantante cubano Nesty contó que viene apostando por la ‘salsa fresh’ para darle nuevos aires y sonoridad al género, pues siente que la salsa se ha estancado. Además, señala que le gustaría grabar con Daniela Darcourt.

¿Qué significa la salsa fresh?

Es mi apuesta por un sonido nuevo, distinto para rejuvenecer la salsa. Lamentablemente la salsa se ha estancado, la música va evolucionando, la sonoridad va cambiando. La razón principal es que no han salido exponentes jóvenes a defenderla... ya pasó la época de los mayores y está en nuestras manos poder refrescarla y hacerla más atractiva para los jóvenes.

Es una época de fusiones...

Claro y hay que ser valiente para apostar por lo innovador; pero sin dejar de hacer buena música, y conectar con los chicos de 18 años, que se mantengan ese sabor que nos dejó Héctor Lavoe y todos los grandes.

¿Cuáles son tus salseros favoritos?

Pues Marc Anthony es mi favorito. Pero me gusta mucho Celia Cruz, Benny Moré, Los Van Van, Rubén Blades, Héctor Lavoe y me encanta Gilberto Santa Rosa.

¿Te gustaría hacer un feat con alguna chica peruana?

Pues sería con Daniela Darcourt, me gusta mucho su manera de interpretar, su carisma. Espero colaborar con ella en algún momento.

NO RECUERDA A YAHAIRA

El cantante cubano Nesty afirmó que mantiene una relación amical con Yahaira Plasencia y que en un futuro le gustaría grabar con ella; sin embargo, dice que se ha olvidado de haberle dado un beso en el cuello, tal como se difundió hace unos años en un ampay. Asimismo, lanzó el tema ‘Nadie te cree’ sobre una expareja despechada que grabó junto a Alexander Delgado, cantante de ‘Gente de zona’.

“Estoy contento de haber regresado a Lima después de un tiempo y poder presentar mi nueva canción ‘Nadie te cree’, que grabé con Alexander Delgado de ‘Gente de zona’ y cuyo videoclip grabamos en Miami. Es una salsa fresh, que es el estilo que estoy creando y se va a convertir en la salsa del verano”, comentó el cubano Nesty.

¿Sobre qué trata el tema?

Es de una expareja despechada, de esas que se ponen a hablar y armar una historia después de que termina la relación y entonces hay que decirle que sigan con su vida, que ‘nadie te cree’. Es algo que suele suceder en la vida diaria a muchas personas, es algo cotidiano.

¿Te ha pasado en alguna oportunidad?

En alguna oportunidad me ha tocado vivir una situación similar, pero aclaro que fue hace muchos años. No me ha pasado con mis últimas parejas, con quienes tengo una buena relación, las quiero y respeto.

