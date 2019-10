Nesty: "Fabio Agostini es el pasado, yo soy el presente y el futuro de Mayra Goñi" | FOTOS

El cantante cubano Nesty, pareja de Mayra Goñi, agradeció los buenos deseos del español Fabio Agostini para su relación y aclaró que junto a la actriz viven el momento más feliz de sus vidas.

“Agradezco los buenos deseos que ha tenido (Fabio) para Mayra y para mí, creo que es algo normal de una expareja, no tendría por qué meterse ni opinar de otras personas. Así como él nos desea lo mejor, pues yo espero que todo le vaya bien y si ha venido a Lima, seguro que tendrá mucho trabajo”, comentó Nesty sobre el ‘Galáctico’.

¿Te parece que Fabio es un caballero por referirse de buena manera sobre Mayra y tu persona?

Claro, eso es de caballeros. Aquí no hay que pelearse ni nada parecido, él fue el pasado de Mayra, pero yo soy el presente y el futuro. Espero que sea feliz con la pareja que tenga.



¿Lo conoces?

No, nunca me lo he cruzado, pero actualmente estoy interesado en Mayra, en seguir siendo feliz con ella y caminar juntos.

Por otro lado, Nesty dijo que ya lleva 9 semanas en Lima por el reality, y que tiene ofertas para seguir en el Perú.

“Me están tratando con mucho cariño, primero quiero dedicarme al programa y dar todo para llegar a la final. Me hablaron de actuación, pero no se ha concretado nada”, indicó el cubano.

Asimismo, sostuvo que tiene en Mayra a una buena maestra, “porque ella es muy dramática, así que estoy aprendiendo mucho”.