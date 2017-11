Stranger Things es sin duda una de las series más populares de Netflix. Su popularidad ha crecido en todo el mundo y miles de personas siguen a detalle todas las noticias sobre la serie y sus protagonistas.

Precisamente uno de esos fanáticos, de nacionalidad peruana, viajó hasta una de las conferencias que hacía Millie Bobby Brown, la actriz que interpreta a Eleven en Stranger Things y le hizo una peculiar pregunta.

"Yo vine desde Perú hasta aquí solo para verte" le dijo la fanática a Eleven. "Ven aquí. Quiero darte un abrazo", le respondió la actriz y la audiencia explotó en emoción. Como era de esperarse, la fan peruana corrió al encuentro de su ídolo.

La fanática se encontraba en una conferencia donde los seguidores podían hacer preguntas así que la peruana decidió preguntarle algo especial. "Quería saber si habías escuchado algo sobre Perú y si te gustaría visitarnos", le preguntó la fan de Stranger Things.

"¡Sí, sí! No sabía nada de esos países. No sabía nada de Chile o Argentina. Nunca había estado en Sudamérica y yo estaba tipo '¿qué idioma hablan?' y me dijeron 'español' y yo pensé que podía lograrlo. Pero sí, me encantaría visitar Perú", reveló la actriz que interpreta a Eleven en Stranger Things.

Durante el abrazo entre la fanática peruana y la actriz de Stranger Things, la seguidora le pidió que visite pronto Perú. Al pedido, Eleven le respondió que lo haría muy pronto. ¿Será que los protagonistas de la serie éxito de Netflix vendrán pronto a nuestro país?

Stranger Things

REGRESAR AL INICIO DE TROME



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.